بريطانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ 6 أشهر

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، تسجيل 595 وفاة جديدة بفيروس كورنا، اليوم الأربعاء، في أعلى حصيلة يومية منذ مايو الماضي.

كما سجلت 22950 إصابة بالفيروس، في أحدث الأرقام اليومية، ارتفاعا من 20412 أمس الثلاثاء، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، قال أمس الثلاثاء، إن الحكومة طلبت من هيئة الصحة الوطنية، أن تكون جاهزة لتوزيع أي لقاح لفيروس كورونا، اعتبارا من بداية ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أن "نشر اللقاح سيستغرق بعض الوقت"، حيث إن "الأولوية ستكون للشرائح الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن لقاح كورونا الذي أعلنته شركة "فايزر"، سيكلف بريطانيا 588 مليون جنيه إسترليني، وإن كلفة الجرعة أغلى 7 مرات من جرعة لقاح جامعة أكسفورد، الذي لم يعتمد بعد.

وذكرت الصحيفة في تقريرها، أنه "من المرجح أن تكلف جرعة اللقاح الذي ادعت الشركة هذا الأسبوع، أنه فعال بنسبة 90%، ويمكن الموافقة عليه من قبل المنظمين في غضون أسابيع، ما لا يقل عن 15 جنيها إسترلينيا للجرعة الواحدة، ويجب تخزينها في عبوات ثلجية مصممة خصيصا يمكن أن تكلف كل منها حوالي 5000 جنيه إسترليني".

ومن المرجح أن يصبح أحد هذين اللقاحين أول لقاح لفيروس كورونا يجري طرحه في بريطانيا، حيث تستعد هيئة الخدمات الصحية الوطنية الآن، لتكون جاهزة لبدء تقديم اللقاح من بداية ديسمبر المقبل.

وسيتطلب كل تلقيح جرعتين متباعدتين لثلاثة أو أربعة أسابيع، مما يعني أن تكلفة تطعيم شخص واحد قد تتراوح من 4.50 جنيه إسترليني إلى 30 جنيها إسترلينيا، حسب الصحيفة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه "فيما جرى طلب 40 مليون جرعة من شركة فايزر، بتكلفة محتملة تبلغ 588.4 مليون جنيه إسترليني، فإن 100 مليون جرعة من أكسفورد، يمكن أن تصل إلى 223 مليون جنيه إسترليني".

ومن المعروف أن بريطانيا، حجزت مسبقا 40 مليون جرعة من لقاح "Pfizer و BioNTech"، والذي قد تتوفر منه 10 ملايين جرعة قبل نهاية عام 2020.