حسين فهمي ضيف "السيرة" مع وفاء الكيلاني الجمعة

يحل الفنان حسين فهمي ضيفًا على برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، بعد عدد من الحلقات المتميزة من البرنامج ظهر فيها أحمد السقا وهاني شاكر ونيللي كريم.

يتحدث "فهمي" خلال اللقاء عن أهم المحطات التي مر بها في حياته، سواء الفنية أو الشخصية، لا سيما علاقته بوالديه ومرحلة الطفولة، وزيجاته المتعددة، ويبث اللقاء يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة 11 مساء.

كان الفنان حسين فهمي، قال مؤخرا إن هناك فنانات متواجدت على الساحة مميزات جدا، موضحًا أنه تعامل مع تاريخه الفني مع نجمات جميلات مثل سعاد حسني ونجلاء فتحي ونيللي، كما أنه كان بيني وبين شادية انسجام كبير وتناغم.

وأضاف خلال حوار مع برنامج "مساء DMC"، المذاع على قناة "DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن هناك غموضًا في وفاة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني في لندن عام 2001، قائلاً إن المنطق يقول إنها لم تنتحر.

وتابع "فهمي": "لما نمسك الحادثة نفسها وكل الجوانب اللي فيها بيقول كدة، وبعدين سعاد كانت مقبلة على الحياة وراجعة مصر وكلمتني أكتر من مرة مش منطق يعني إلى جانب أنها كانت بتاخد أدوية علشان عندها آلام في ظهرها، واللي عاوز ينتحر طب ما ياخد أدوية كتير وينتحر في السرير، كل اللي بقوله إحساس وأنا بقول كده".