عزت العلايلي: سأعيد عرض "أهلا يا بكوات" بمشاركة حسين فهمي

قال الفنان عزت العلايلي، إنه أثناء العمل في مسرحية "أهلًا يا بكوات"، وقّع عقدًا لعرضها في العراق، ووقتها كان مشغولًا، وطلب منه الراحل محمود ياسين أن يؤدي دوره في المسرحية، رغم أنه كان مديرًا للمسرح القومي.

وأضاف "العلايلي"، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، الثلاثاء، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه سيعيد مسرحية "أهلا يا بكوات"، مع الفنان حسين فهمي، معربًا عن سعادته بعودة العمل في هذه المسرحية، وحاليًا يتم تدريب العناصر الشابة التي ستعمل بها.

وأكد أن الفنان محمود ياسين "إنسان وفنان لا يعوض، وأعطى الكثير لبلده وفنه، وفقدانه شيء خسارة كبيرة، وصعب أن يعوض، الفنان الراحل محمود ياسين، لم يعتمد على الحظ فقط، كنت سعيدًا جدا باللقاء معه، وعندما عمل مديرًا للمسرح القومي، كنت فرحًا جدًا، وشعرت أنه في مكانه الطبيعي، ومحمود كان قيمة إنسانية عالية جدًا، وكنا نتبادل الآراء في الأعمال الفنية والمسرحيات التي يتم عرضها".

وأشار إلى أن محمود ياسين لم يرد على أي شخص يكتب عنه، وينتقده، موضحًا أنه عمل أيضا مع الفنانة نبيلة عبيد، وهي "حبوبة، وعشرية"، وفنانة كبيرة.

ومحمود ياسين من مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964 والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام، بزغ نجمه فنيًا في فترة السبعينيات، ومن أهم أعماله السنيمائية في تلك الفترة كل من: "الخيط الرفيع"، و"حكاية بنت اسمها مرمر"، و"حب وكبرياء"، و"الرصاصة لا تزال في جيبي".

أما في حقبة تسعينيات القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة، ازداد عمله بشكل كبير في التلفزيون، وإن كان لم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله الدرميو "أبو حنيفة النعمان"، و"ضد التيار"، و"سوق العصر"، و"العصيان".

وتزوج محمود ياسين بالفنانة شهيرة، وأنجب منها الفنانة رانيا محمود ياسين، والفنان عمرو محمود ياسين.