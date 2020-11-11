"عباية وطرحة وكمامة سوداء".. مشاهد من ثاني ظهور لسيدة كفر الشيخ

"عباءة سوداء، وطرحة وكمامة سوداء وميكب أب وبكاء شديد"، هكذا ظهرت صاحبة 73 فيديو إباحي، زوجة جزار بكفر الشيخ، المتهمة بممارسة الزنا مع أثرياء عرب في دولة خليجية، خلال جلسة تجديد حبسها اليوم، بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، وانهارت المتهمة نافية أقوالها أمام النيابة التي اعترفت خلالها بممارسة الرزيلة والدعارة مقابل الأموال في دولة عربية.

وقال رائد نوفل، محامي الزوج المخدوع، إن المتهمة انهارت بالبكاء أمام قاضي التجديد نافية أقوالها أمام النيابة العامة، وطالب دفاعها بعد تغييره، بعدم اختصاص المحاكم المصرية في تلك الوقائع قائلاً:" إن الواقعة حدثت في دولة تبيح هذه النوعية من الممارسات، وإنها لم تحدث في مصر، وإن موكلته كانت مجبرة على ذلك وأن زوجها كان على علم بذلك"، ليفاجئه القاضي بسؤالاً" كان على علم بأي واقعة من الوقائع الثلاث؟، ليرد موكلها" مش هتفرق ياريس"، وتنتهي الجلسة بتجديد حبسها 15 يوماً أخرين.

وأضاف نوفل لـ" الوطن"، أن المحامي الخاص بها طلب منه محاولة مراضاة الزوج واقناعه بالتنازل عن القضايا مقابل تنازلها عن طفلتيها وتطليقها وتنازلها عن كل مستحقاته، فضلاً عن اقناعه بأنها ستغادر البلاد ولن تعود مرة آخرى وهو الأمر الذي رفضه زوجها شكلاً ومضموناً على حد قول المحامي.

وجددت المحكمة اليوم حبسها 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وجرى إيداعها سجن النساء بمركز كفر الشيخ، تمهيداً لترحيلها لسجن طنطا للسيدات.

وكان المستشار مصطفى القاضي، قاضي المعارضات بمحكمة كفر الشيخ الجزئية، قرر تجديد حبس المتهمة بالزنا زوجة جزار كفر الشيخ ، صاحبة الـ73 فيديو إباحيا، 15 يوم وعرضها مرة أخرى بتاريخ اليوم للنظر في تجديد حبسها بناء على تعليمات المستشار أشرف ربيع المحامي العام لنيابات كفر الشيخ

يذكر أن مباحث كفر الشيخ، في وقت سابق من الشهر الجاري، أكدت صحة واقعة السيدة المتهمة بالزنا، صاحبة الـ73 فيديو إباحيا، مشيرة إلى أنها أنشأت حسابات علي موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك، وواتس أب"، وأساءت استخدامهما، بغرض التربح والحصول علي أموال، نتيجة ممارسة الدعارة.

وقالت زوجة جزار كفر الشيخ، إنها مارست الجنس مع عشيقها المدعو " وليد. م.ع"، وآخرين مقابل مبالغ مالية، مشيرة إلى أن الليلة كانت تتراوح بين 3 و5 آلاف درهم، مضيفة أن زوجته المغربية، هي التي سربت الفيديوهات والمكالمات؛ للانتقام منها بعد علمها بعلاقتها مع زوجها، وأضافت المتهمة، أن زوجها استولى على هاتفها وقدمه للنيابة ضمن الأحراز، قائلة: "مارست الجنس مع وليد أكتر من 5 مرات مقابل مبالغ مالية".