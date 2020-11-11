محكمة كفر الشيخ تنظر تجديد حبس "صاحبة الـ73 فيديو إباحي"

تنظر محكمة كفر الشيخ الجزئية، اليوم الأربعاء، تجدد حبس المتهمة "س. م."، صاحبة الـ73 فيديو إباحي، بعدما جرى ترحيلها، قبل أيام، إلى مركز كفر الشيخ، وذلك نظراً لعدم وجود سجن نساء بقسم أول كفر الشيخ، حيث وصلت المتهمة إلى المحكمة في سيارة الترحيلات، وسط حراسة أمنية.

وفي وقت سابق، أمر المستشار مصطفى القاضي، قاضي المعارضات بمحكمة كفر الشيخ الجزئية، بتجديد حبس المتهمة التي يتهمها زوجها "جزار"، بممارسة "الزنا"، لمدة 15 يوم، وعرضها مرة أخرى بتاريخ اليوم، للنظر في تجديد حبسها، بناءً على تعليمات المستشار أشرف ربيع، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ.

وأكدت مباحث كفر الشيخ صحة واقعة السيدة "صاحبة الـ73 فيديو إباحي"، مشيرةً إلى أنها أنشأت حسابات على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"واتسآب"، وأساءت استخدامهما، بغرض التربح والحصول على مبالغ مالية مقابل ممارسة "الدعارة"، أثناء تواجدها في إحدى الدول العربية.

واعترفت زوجة جزار كفر الشيخ بممارسة "الرذيلة" مع عشيقها المدعو "وليد م. ع." وآخرين، مقابل مبالغ مالية، مشيرةً إلى أن حصيلتها في الليلة الواحدة كانت تتراوح بين 3 و5 آلاف درهم، مضيفة أن زوجة عشسقها، مغربية الجنسية، هي التي سربت الفيديوهات والمكالمات، للانتقام منها بعد علمها بعلاقتها مع زوجها.

وأضافت المتهمة أن زوجها استولى على هاتفها، وقدمه إلى النيابة ضمن أحراز القضية، وتابعت في اعترافاتها أنها مارست الجنس مع "وليد" أكتر من 5 مرات، مقابل مبالغ مالية، كما تضاربت أقوال المتهمة أمام النيابة، بشأن واقعة إجهاضها، حيث ادعت أن زوجها ضربها، مما تسبب في إجهاضها، وفي رواية أخرى، قالت إنها أجهضت بعد 15 يوماً.

وطلبت نيابة كفر الشيخ تحريات المباحث حول واقعة "ممارسة الدعارة بدون تمييز مع آخرين"، مقابل الأموال، بخلاف المتهم الرئيسي الآخر في القضية "وليد م. ع."، كما أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب اعترافها تفصيلياً، ووجهت إليها تهمة إدارة شبكة دولية للأعمال المنافية للآداب، وهو ما نفته المتهمة.