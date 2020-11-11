ناجي قمحة: زيارة الرئيس لليونان حملت رسائل مهمة لكل دول الإقليم

قال أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لليونان، يؤكد أن مصر هي اللاعب الرئيس في منطقة حوض المتوسط، كما أرسل عددا من الرسائل، تحمل الخير لشعوب الإقليم من أجل تحقيق السلامة والتنمية، لكل دول المنطقة.

وأضاف "قمحة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أن السيسي أرسل رسائل للشعب اليوناني، والتقى رئيسة اليونان ورئيس الوزراء اليوناني، وكانت الزيارة ذات محاور متعددة.

وأوضح أن صحيفة "اليونان اليوم"، عبرت صباحا عن استيائها لوجود سفينة تركية تنقب عن الغاز في الجرف اليوناني، وهو ما يؤكد استمرار تركيا في سيرها لزعزعة أمن واستقرار الدول، فيما تقف مصر بجوار اليونان، في منع تحقيق مشروع الخراب التركي.

وأكد أن تركيا تحاول زعزعه الاستقرار الإقليمي عبر الاستفزازت المستمرة لدول شرق المتوسط، كما أنها لا تسعى للوصول لحل جذري لأزمة غاز المتوسط، بخلاف قيام القيادة السياسية التركية، في نقل المرتزقة لأماكن الصراع مثل ليبيا وأرمينيا وغيرها من الدول.

وأشار إلى أن المكون الديني في خطاب الدولة المصرية، دائما ما يكون معتدلا، ويقوم على تبني مفاهيم التسامح ونشر جوهر الرسالة الإسلامية، والتأكيد بشكل دائم على كون الرسالات السماوية، دائما ما تنبذ التطرف والعنصرية والكراهية والعنف، بينما تقوم تركيا في تشويه صورة الأديان والدعوة للتطرف.

وتابع: "عندما ترسل مصر واليونان وهما الدولتان العريقتان، وعندمل تخرج الرسائل من تلك الدول العريقة، فهي ذات أهمية لكل دول العالم والإقليم، وتحمل زيارات الرئيس لليونان، تتويج مهم لترسيخ مبدأ التعاون بين البلدين، لن يفهمها الجانب التركي، الذي لا يتسم في نظمه على تعزيز أطر التعاون بين الدول المختلفة".