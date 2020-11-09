"تحيا مصر" يوضح تفاصيل المبادرة الإنسانية التي أطلقها الرئيس السيسي

كشف محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، تفاصيل المبادرة الإنسانية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للأسر الأولي بالرعاية، موضحا أنه جرى إطلاق أكبر قافلة إنسانية بالشراكة مع وزارة التضامن وجهات الدولة، تستهدف مليون مواطن، تم حصرهم وهم الأولى بالرعاية، تتضمن مليون "كيلو من الدواجن، وكرتونة غذائية"، و50 ألف كرتونة ملابس جاهزة.

وأضاف "مختار" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أنه ستطلق عددا من المبادرات الخاصة بفكرة التمكين الاقتصادي، مشيرا إلى أن هناك شراكة مع كل أجهزة الدولة؛ لتوفير الحماية الاجتماعية لكل الأسر الأولى بالرعاية، مع تمكينهم اقتصاديا، مؤكدا أن المبادرة تأتي من منطلق الحماية الاجتماعية، وتستهدف محافظات الجمهورية كافة.

التضامن: دعم موارد صندوق "عطاء" بـ100 مليون جنيه من "تحيا مصر"

وعقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"، للنظر في التغيرات التي طرأت على أعضاء مجلس الإدارة، واعتماد الموازنة الخاصة بمصروفات الصندوق حتى 31 ديسمبر 2020.

وترأس الجمعية عماد راغب، رئيس مجلس إدارة الصندوق، بحضور محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، والمساهمين ومراقبي الحسابات، والهيئة العامة للرقابة المالية، بمقر بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار "راغب" إلى أن الاجتماع شهد اعتماد زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 أعضاء إلى 9، تعينهم الجمعية العامة، على أن يكون غالبيتهم من الأعضاء المستقلين، لافتا إلى أنه يراعى نظام التصويت التراكمي في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة، وأن تمثل الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بعضوين في مجلس إدارة الشركة.

ويعتبر صندوق "عطاء" استثمار خيري مفتوح، يعمل وفق تشريعات سوق المال، وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويشرف عليه ويوجهه مجلس إدارة من المهتمين بقضايا ذوي الإعاقة وخبراء الاستثمار، وأغلبهم من المستقلين.

وفي السياق ذاته، أكد محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة، أنه في ظل الظروف الحالية التي فرضتها أزمة فيروس كورونا، اعتمد تفعيل نظام مشاركة الأعضاء في اجتماعات مجالس إدارة الشركة، من خلال وسائل الاتصال الحديثة الهاتفية أو المرئية، كما عدلت المادة 36 من النظام الأساسي للشركة؛ لاعتماد عقد اجتماعات الجمعية العامة خارج مقر الشركة.

الصندوق انطلق بمبلغ قدره 125 مليون جنيه

وأوضح "عشماوي"، أن الصندوق انطلق بمبلغ قدره 125 مليون جنيه؛ إذ أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تخصيص مبلغ 80 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لصالح ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دعم وزارة الأوقاف بمبلغ 20 مليون جنيه، وبنك قناة السويس 5 ملايين جنيه.

الرئيس السيسي يوجه بدعم موارد الصندوق بـ100 مليون جنيه

ويساهم بنك ناصر المؤسس الرئيسي للصندوق بمبلغ 20 مليون جنيه، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، بدعم موارد الصندوق بـ100 مليون جنيه، تُموَل من صندوق "تحيا مصر"، في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية، وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.