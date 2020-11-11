القصة الكاملة لاتهام شاب بالإسماعيلية بازدراء الدين الإسلامي

كشف مصدر مطلع على التحقيقات، في واقعة اتهام شاب بازدراء الدين الإسلامي والإساءة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، عبر "السوشيال ميديا"، عن أن المتهم يبلغ من العمر 24 عاما، ومقيم بمحافظة الإسماعيلية، وحاصل على شهادة جامعية.

وأضاف المصدر أن جهاز الأمن الوطني ومباحث الإنترنت يفحصان جمع حسابات المتهم.

وأوضح المصدر أن القصة بدأت بتداول الواقعة عبر "السوشيال ميديا"، وكانت بطلتها فتاة أعلنت عبر حسابها رفضا كاملا لأي إساءة فرنسية للدين الإسلامي ونبيه، ليرد عليها شاب يدعى يوسف هاني، في تعليقات تحوي إساءات بالغة ومتكررة للرسول، صلى الله عليه وسلم، وهو ما تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاكمته.

هاشتاج محاكمة

وطالب الآلاف من رواد "السوشيال ميديا"، بمحاكمة الشاب، وتعجب كثيرون من مدى جرأة الشاب في التطاول على "أشرف الخلق"، مطالبين بالقبض عليه، وقال أحد الرواد: "نيابة عن كل المصريين بصفة عامة والمسيحيين بصفة خاصة، أطالب بمعاقبة يوسف هاني ابن محافظة الإسماعيلية في أسرع وقت"، غير أنّ أغلب التعليقات أكدت في الوقت ذاته، أنّ المصريين كيان واحد ولا فرق بين مسلم ومسيحي، وأنّ تلك الواقعة فعل فردي من شخص ينبغي أن يكون عبرة للجميع تجنبا لتكرار مثل تلك التصرفات.

الداخلية تضبط الشاب المتهم

وألقت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية، القبض على المدرس يوسف هاني، المتهم بالإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتجرى عملية استجواب المتهم داخل جهة أمنية تابعة لمديرية أمن الإسماعيلية، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة بتهمة ازدراء الدين الإسلامي.

تحرك النائب العام

وخلال ساعات من تداول الهاشتاج، رصدت وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام، تداول صورة من محادثة نصية منسوبة لشخص مقيم بمحافظة الإسماعيلية، تشكل جريمة ازدراء الدين الإسلامي بالإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام، أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وبدأت نيابة الإسماعيلية الكلية، التحقيقات في الواقعة التي قُيدت برقم 4165 لسنة 2020 إداري ثالث الإسماعيلية، وكانت قد تلقت بلاغًا من عدد من المحامين صباح اليوم الأربعاء، وطلبت في إطار تحقيقها تحريات قطاع الأمن الوطني، وقطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وتحديد مرتكبها، ومدى صلته بمالك ومستخدم الحساب المشكو في حقه، ومدى إتاحة إطلاع الكافة على المحادثة موضوع التحقيق.