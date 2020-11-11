عاجل.. النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة ازدراء للدين الإسلامي

تباشر النيابة العامة، التحقيق في واقعة ازدراء للدين الإسلامي حيث رصدت "وحدة الرصد والتحليل" بمكتب النائب العام، تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي لصورة من محادثة نصية منسوبة لشخص مقيم بمحافظة الإسماعيلية تشكل جريمة ازدراء الدين الإسلامي بالإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعرض الأمر على المستشار حماده الصاوي النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وعجلت "نيابة الإسماعيلية الكلية" بمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتي قُيدت برقم 4165 لسنة 2020 إداري ثالث الإسماعيلية، وكانت قد تلقت بلاغًا بها من عدد من المحامين صباح اليوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري.

وطلبت في إطار تحقيقها تحريات "قطاع الأمن الوطني"، و"قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية"؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وتحديد مرتكبها ومدى صلته بمالك ومستخدم الحساب المشكو في حقه، ومدى إتاحة إطلاع الكافة على المحادثة موضوع التحقيق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.