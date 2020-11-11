فلكي: ظهور شهب غدا في سماء مصر ولا ضرر منها

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه سيتمكن غدا الخميس، المواطنين من رؤية مجموعة نيازك في السماء في فترة المساء، ويمكن النظر إليها بالعين المجردة، وقد يتواجد نحو 20 شهابا في الساعة الواحدة.

وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الشهب ستظهر في مجموعة يطلق عليها "الزخات"، وهي لا تسبب ضرر، إذا سقطت على الأرض بعد اختراقها الغلاف الجوي للأرض، لذا فلا خوف من أي ضرر، ويطلق على الزخات مسميات "الثوريات" و"الأسديات".

وأوضح "القاضي"، أن الزخات نزلت مرة سابقة في أول أغسطس الماضي، ولها مواعيد سقوط ثابتة على مدار العام، وهناك فرق كبير بين المذنبات والشهب والنيازك، فالنيازك ذات حجم كبير، وتسبب دمار كبير حال سقوطها، وهي بعيدة عن الأرض، ولا صحة للشائعات المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها ستصطدم بالأرض قريبا.

وأشار إلى أن مصر، شهدت سقوط مذنب كبير في منطقة جبل كامل في الصحراء الغربية في خمسينيات القرن الماضي، وساعد في اكتشاف بعض الأشياء عن الكون بعد بحثه من جانب العلماء.

وتعد الفترة من 16 حتى 17 نوفمبر، ذروة ظهور شهب الأسديات، وبحسب وكالة ناسا فإن أفضل وقت لمراقبي السماء للنظر إلى هذه الظاهرة، هو حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت الشرقي، في كل من نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي.

ويحدث هذا الأمر الفلكي في شهر نوفمبر في كل عام، عقب تقاطع مسارات مدار الأرض مع المذنب Temple-Tuttle، الذي يدور حول مدار ضخم يبلغ 33 عاما حول الشمس.