الثروة السمكية: نستهدف 50 ألف طن من البردويل بعد دخول مستثمر بلجيكي

قال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة الثروة السمكية، إن بحيرة البردويل، تعتبر أول بحيرة يدخل فيها مستثمر غير مصري، وهو بلجيكي الجنسية، بهدف تطويرها لكي تنتج حوالي 50 ألف طن، رغم أن إنتاجها الحالي نحو 2600 طن فقط.

وأضاف "مصيلحي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي اهتماما كبيرا بتطوير البحيرات وإزالة التعديات الموجودة عليها، مشيرا إلى أن البحيرات بالإضافة للبحرين الأبيض والأحمر، والنيل، تنتج نحو 400 ألف طن في العام، وهذا رقم ضعيف للغاية، ويمثل 20% فقط من الإنتاج السمكي في مصر.

وأوضح رئيس هيئة الثروة السمكية، أن 80% من الإنتاج السمكي في مصر، يأتي من المزارع السمكية، موضحا أن البحر الأحمر ينتج 2%، والبحر الأبيض المتوسط 2%، والنيل 4%، والبحيرات الداخلية 2%، وباقي البحيرات 10%، وهي أرقام قليلة جدا.

وتابع بأن بحيرة البردويل، تنتج 2600 طن، وبحيرة مريوط 5 آلاف طن، والبرلس 71 ألف طن، والمنزلة ما يقرب من 65 ألف طن، وبحيرة قارون 80 ألف طن، في العام، وهذه الأرقام قليلة جدا، ويجب تعظيمها، والرئيس يبذل مجهودا كبيرا في الملف، ويضخ أموالا كثيرة فيه لتطوير البحيرات وإزالة العشوائيات لتعظيم الاستفادة منها.

وأكد أن بحيرة البردويل التي تبلغ مساحتها نحو 160 ألف فدان، وغالبيتها من المياه الضحلة، تحتاج إلى دراسة بيولوجية وبيئية، وبعض الجزر فيها تحتاج إلى دراسة فنية لأن إزالتها يزيد من مساحة المياه، ما يزيد في نفس الوقت من كمية الأسماك الموجودة بها.