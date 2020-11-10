السيسي يوجه بتكامل مشروع "بحيرة البردويل" مع استراتيجية تنمية سيناء

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء، ووزيري الزراعة والبترول، وقائد القوات البحرية، ورئيس شركة "ديمي البلجيكية للتكريك"، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وتناول الاجتماع متابعة المشروعات الحالية والمستقبلية لشركة "ديمي" في مصر، بما في ذلك المخطط الشامل لتنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء.

ووجه الرئيس بتكامل مشروع تنمية "بحيرة البردويل" مع الإطار الاستراتيجي العام لتنمية سيناء، وكذلك توفير كل عوامل النجاح للمشروع، خاصةً الدراسات الفنية وجدارة الإدارة.

وشهد الاجتماع استعراض المخطط العام للمشروع الذي يهدف إلى استغلال الثروة السمكية ببحيرة البردويل وتطويرها من كل الجوانب، والذي تمّ صياغته بالشراكة مع أكبر مكاتب الخبرة العالمية.

كما تضمن الاجتماع عرض العوائد الاستثمارية المنتظرة من هذا المشروع بالنظر إلى الموقع الفريد لـ"بحيرة البردويل" على البحر المتوسط وما تمتاز به من ثروة سمكية غنية، إلى جانب ما سيوفره تطوير البحيرة من فرص عمل وتعزيز الأمن الغذائي وعائد اقتصادي، وكذا إعادة التوازن البيئي للبحيرة، وتحسين نوع وجودة المياه، إضافة إلى المردود الإيجابي لهذا التطوير على تنمية منطقة شمال سيناء بأسرها.