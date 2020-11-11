طلب منها الإيقاع بأخريات.. أمن المنوفية يبحث عن متهم باغتصاب ربة منزل

تعرضت سيدة في العقد الثالث من عمرها للاغتصاب علي يد عاطل بمركز منوف في محافظة المنوفية، وقام بتصويرها أثناء الاغتصاب، فيما حررت المجني عليها محضرًا بقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

وقال أحمد مهران محامي المعتدي عليها، إن المتهم نشر إعلان عن طريق موقع توظيف يطلب سيدة للعمل كجليسة أطفال، وما إن وقعت الضحية في الفخ، وتحت تهديد السلاح نفذ ما كان يسعى إليه، لكن الضحية خافت من الفضيحة وفضلت الصمت وعدم إبلاغ الشرطة .

وأضاف "مهران" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المجرم حاول ابتزازها وتهديدها بنشر فيديو اعتدائه عليها جنسيا، وطلب منها أموال مقابل عدم النشر، ثم أصبح يطلب مساعدته في الإيقاع بضحية جديدة مقابل عدم نشر للفيديو، إلا أنها رفضت أن تكون شريكة في جريمة ضحيتها إمرأة أخرى تقع في نفس الفخ .

ووحذر السيدات من تلك الإعلانات التي من الممكن أن تصبح فخًا لهؤلاء المجرمين لاصطياد الضحايا الراغبين في البحث عن العمل، مؤكدا أنه رافق المجني عليها لقسم الشرطة وحرر محضرا ضد المتهم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجه "مهران" الشكر لضباط مركز شرطة منوف لتعاونهم معه فى تحرير المحضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مؤكدا أن البحث لازال جاريًا للوصول للمتهم بمعرفة المباحث بالتعاون مع المعتدي عليها لتوضيح كافة ما حدث تجاهها من اعتداء وكيفية رصد اتصال المجرم بها.