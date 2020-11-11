بعد بيان "كبار العلماء بالسعودية": من ينتمي للإخوان مذنب بالإجماع

"الإخوان جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام".. هكذا أصدرت هيئة كبار العلماء السعودية حكمها على تنظيم الإخوان، محذرة من الانتماء إليه أو التعاطف معه.

وأوضحت أن التنظيم يتبع أهدافا حزبية تخالف هدي الدين الحنيف، ويتستر بالدين ويمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية.

وذكرت الهيئة أن كل ما يؤثر على وحدة الصف محرم بدلالة الكتاب والسنة، كما وصفت التنظيم بـ"الجماعة منحرفة" القائمة على إثارة الفتن في الدول وزعزعة التعايش في الوطن الواحد، ورأت أن التنظيم منذ تأسيسه لم يظهر عناية بالعقيدة الإسلامية ولا بعلوم الكتاب والسنة بل فقط الوصول إلى الحكم، فتاريخه مليئ بالشرور والفتن.

من ناحية أخرى، أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن معركتنا مع الإخوان ليست سياسية، بل من أجل الدين، وهدفنا استعادة الدين المسروق، وهذه الجماعة منحرفة قائمة على منازعة أولي الأمر وإثارة الفتن وزعزعة التعيايش في الوطن الواحد و غايتها الوصول إلى الحكم، لافتا إلى أن بيان كبار العلماء بالسعودية حجة على الإشهاد فهم جماعة مارقة.

وأوضح الديهي، خلال برنامجه "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن هذا البيان جاء في وقته من حيث الزمان والمكان، فمن انتمي إلى الجماعة فهو مذنب بإجماع علماء الأمة، ومن يتعاطف معهم ارتكب جريمة في حق نفسه ووطنه.