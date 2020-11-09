خالد عكاشة: أوروبا في طريقها إلى تصنيف الإخوان جماعة إرهابية

قال اللواء خالد عكاشة، مدير المركز المصري للدراسات والعلوم الاستراتيجية، إن أحد المسؤولين في دولة النمسا قال إن أوضاع جماعة الإخوان الإرهابية في أوروبا بعد العمليات الإرهابية التي شهدتها بلاده وفرنسا، لن تستمر على ما كانت عليه في المستقبل، مردفًا: "نحن في الطريق لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية في الاتحاد الأوروبي".

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "المدعي العام النمساوي بدأ يتحدث عن هذه الجماعة باعتبارها جماعة دولية لها ارتباطات وفروع عديدة على مستوى العالم بتنظيمات تصنف إرهابية في الكثير من دول العالم".

وتابع، أن جماعة الإخوان الإرهابية تجمع تبرعات وتقوم بعمليات غسيل أموال وتقيم مشروعات داخل المدن الأوروبية لصالح تمويل التنظيمات الإرهابية، لافتًا إلى أن الأمن النمساوي ربط الإخوان بتنظيمي داعش والقاعدة لأول مرة في أوروبا.

وأردف: "النمسا اعتقلت 70 شخصًا بسبب ارتباطهم بالإخوان وحماس في إطار مكافحة الإرهاب وهذا أمر لم يكن يحدث في أوروبا من قبل حتى أثناء العمليات الإرهابية، ومن ثم فإن دول أوروبا أعادت النظر في نشاط الإخوان على أراضيها، والإخوان تدير منظمات إسلامية في أوروبا من أجل تمويل أنشطة إرهابية".