مصرع طفلة بعد وصلة تعذيب على صديقة والدتها بالمحلة

لقيت طفلة مصرعها، اليوم بمدينة المحلة الكبرى، بعد تعرضها للضرب المبرح والتعذيب، على يد صديقة والدتها، رغم أن عمرها لم يتخط عامين، وتحفظت النيابة العامة على جثتها بمتشفى المنشاوي العام.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية إخطارا بورد بلاغًا من مستشفى خاص بالمحلة، باستقبال طفلة تدعى "منى.م.ج " تبلغ من العمر سنتين، مصابة بكدمات في جميع أنحاء الجسم ونزيف في المخ والبطن، وتوفيت لحظة وصولها المستشفى برفقة سيدة تدعي أنها والدتها، وفرت هاربة قبل توقيع الكشف الطبي علي الطفلة.

تبين من التحريات، أن الطفلة كانت لدى صديقة والدتها وتدعى "أية.ز" 29 عامًا بمنطقة بسيسة بدائرة قسم ثالث المحلة، وكشفت التحريات أن المتهمة وزوجها وراء مقتل الطفلة حيث قاما بالاعتداء عليها بالضرب المبرح، وعقب ذلك توجها للمستشفى، وتركاها وفرا هاربين.

وأكد مصدر طبي أن الطفلة مصابة بنزيف بالمخ والبطن وكدمات في جميع انحاء الجسم، وعلى الفور تم نقل جثة الطفلة الى مشرحة مستشفى المنشاوي العام وحرر محضر بالواقعة حمل رقم 3685 بدائرة قسم ثالث المحلة واخطرت النيابة العامة التي أمرت بتوقيع الكشف الطبي على الطفلة لبيان سبب الوفاة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وعرضهم على النيابة العامة.