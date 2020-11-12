مشادة بين الإبراشي ومسؤول بنادي الرواد.. والإعلامي يصف الإدارة بـ"القتلة"

استنكر الإعلامي وائل الإبراشي، واقعة وفاة طفل يُدعى "عُمر"، بهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء تدريبات السباحة، في نادي الرواد بمدينة العاشر من رمضان، بعد أقل من 20 يومًا من وفاة طفل آخر لنفس السبب، واصفًا إدارة النادي بـ "القتلة"، وذلك خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، على شاشة التلفزيون المصري.

وّصف "الإبراشي"، أثار غضب شريف فتحي، المستشار القانوني للنادي، حيث قال خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج: "مينعفش تقول إحنا قتلة على النادي، لما النيابة تقول ذلك، ومفيش قاتل، والمهمل يضرب بالنار، ودور حضرتك كإعلام تقول لأولياء الأمور يعملوا فحوصات لأبنائهم قبل ما ييجوا للتدريب".

فيما نشبت مشادة كلامية بين الإعلامي والمستشار القانوني للنادي، الأمر الذي دعا "الإبراشي" مرة أخرى إلى وصفه بالقتلة، قائلًا: "لا فيه قاتل، ليه نستهين بحاجة زي دي ومش ندق ناقوس الخطر، طفلين ماتوا عندك في خلال شهر، أنت مش عايز تعمل وقفة وتقول ليه الأطفال بيموتوا عندك، ولا حضرتك مستني الطفل الثالث يموت عندك".

وأوضح "فتحي"، أن النادي قام بتوفير خدمة للأعضاء من خلال تواجد طبيب داخل النادي لإجراء رسم قلب وتحاليل بمبالغ بسيطة، لافتًا إلى أن الطبيب أخبر والدة الطفل عمر بمعاناته من مشكلة في القلب، وإن إدارة النادي لم يكن لديها علم بذلك، وأن والدة الطفل لم تخبر المدرب بالحالة الصحية لنجلها.

وتابع "فتحي" مستنكرا: "هو لما محمد عبدالوهاب مات في النادي الأهلي الناس قالت النادي قاتل؟ّ".