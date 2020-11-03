الإبراشي: عانينا كثيرا من الرؤساء الديمقراطيين ومصر لا ترضخ لأي ضغوط

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إنه من الصعب التكهن بوجود مرشح يحسم الانتخابات الأمريكية حتى الآن، موضحاً أنه لا يمكن التعويل كثيراً على استطلاعات الرأي كونها لم تصدق في الانتخابات الأمريكية السابقة، عندما قالت إن هيلاري كلينتون حسمت الفوز، ولكن تبين عكس ذلك تماماً وفاز دونالد ترامب.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الولايات المتأرجحة هي التي ستحسم السباق الانتخابى في أمريكا ، مشيراً إلى اهتمام العالم كافة بهذه الانتخابات لتأثيرها القوى على جميع الدول.

وتابع: "عانينا كثيراً من الرؤساء الديمقراطيين كثيراً ..صحيح أن مصر لا تتأثر وتستطيع أن تواجه أي ضغوط من أي نوع ولكن في كل الأحوال العالم كافة يتعامل مع هذه الانتخابات أنها تأثر على الأوضاع الإقليمية والدولية".

وأكد "الإبراشى"، أن الحلقة ستنتهى في الساعة الثانية عشر إلا ربع ليلاً ، من أجل إفساح المجال للتغطية الخاصة المتعلقة بالانتخابات الأمريكية، "يعنينا كثيراً من سيسكن البيت الأبيض كون ذلك لا ينعكس فقط على الداخل الأمريكي فقط بل على العالم كافة".

خبير: كورونا قلبت التوقعات في الانتخابات الأمريكية رأسا على عقب

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن فوز المرشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، تعتمد على نوعين من التقييم، منها "الإدارة"، وهي تعني تقييم أداء الإدارة الحالية التي يقودها دونالد ترامب، وحتى مارس الماضي كانت كل التقييمات إيجابية، رغم الصدامات مع عدد من القوى الدولية.

وأضاف "فرحات"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، الثلاثاء، أن أزمة فيروس كورونا المستجد، قلبت كل التوقعات رأسا على عقب، باستثناء محاولة "ترامب" تحميل المسؤولية على أطراف خارجية، لتحويلها إلى قضية دولية ضد الصين.

وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن استطلاعات الرأي في عام 2016، كانت متوقعة فوز هيلاري كلينتون، ولكن المفاجأة كانت فوز "ترامب"، واستطلاعات الرأي حاليا تشير إلى فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، وهناك تقارير تشير إلى عدم الثقة الكاملة في استطلاعات الرأي، وهذا يفتح الباب للتساؤل حول الاعتماد على نتائج هذه الاستطلاعات.

وأشار، إلى أن البرامج الانتخابية بالنسبة للحزبين الديمقراطي والجمهوري، ومواقفهم في قضايا مثل الضرائب والزراعة وغيرها، تؤثر على نتائج الانتخابات، ولكنها ليست حاسمة في هذه الانتخابات، بل عناصر أخرى مثل حالة الاستقطاب في الإعلام الأمريكي، وأيضا قضية التمييز والشعور بالتهديد داخل المجتمع الأمريكي، وبالتالي الناخب سيحدد موقفه من ناحية الخلفية القومية التي ينتمي إليها.