القبض على مرشح خاسر و9 من أنصاره للاحتجاج على نتائج "النواب" بالدقهلية

ألقت أجهزة الأمن بالدقهلية، على مرشح خاسر في انتخابات مجلس النواب بدائرة السنبلاوين، و9 من أنصاره، بعد تجمهر العشرات منهم أمام قرية "ظفر"، وقطع الطريق احتجاجا على رفض طعن المرشح على نتائج الانتخابات.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، بورود إخطار من مركز شرطة تمي الأمديد، بخروج العشرات من أنصار المرشح عبدالناصر المتولي، بانتخابات مجلس النواب، وقطع طريق ظفر وإشعال النار في فروع الأشجار وإطارات الكاوتشوك احتجاجا على رفض طعن مرشحهم في نتائج انتخابات الدائرة.

انتقلت أجهزة الأمن وقيادات الشرطة إلى مكان احتجاج أنصار المرشح الخاسر وتبين قطع الطريق وإشعال النار في فروع الأشجار وإطارات الكاوتشوك وهم يرددون الهتافات "بالروح بالدم نفديك يا عبدالناصر".

وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على الوضع بالقرية، وألقت على 9 من المحتجين والمرشح عبدالناصر المتولي المهدي، عن دائرة السنبلاوين وتمي الأمديد، وحُرر محضر ضده بالتحريض على التظاهر، ولأنصاره بالتظاهر وقطع الطريق.

وجاري عرض المرشح والمتهمين على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وتنافس 30 مرشحا في دائرة السنبلاوين على مقعدين وحصل على أعلى الأصوات بها كل من: أحمد همام، مرشح حزب الوفد على 30227 صوتا، وأسامة عبدالعاطي، مرشح حزب الشعب الجمهوري على 38176 صوتا، وأحمد رعب، مستقل حصل 26189 صوتا، ومحمد السعيد عوض مستقبل وطن، حصل 26000 صوت، وجاء في الترتيب الخامس بدر الشابوري وحصل على 24830 صوتا، أما المركز السادس فكان للواء عبدالناصر المتولي، وحصل على 19924 صوتا، وذلك حسب الحصر العددي للأصوات.