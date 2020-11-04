مصرع "مسجل خطر" في تبادل إطلاق النار مع أمن الدقهلية بدمياط

لقي "مسجل شقى خطر" مصرعه في تبادل إطلاق النار مع قوات مشتركة من مديريتي أمن الدقهلية ودمياط، اليوم الأربعاء، أثناء محاولة إلقاء القبض عليه، لتنفيذ 4 أحكام قضائية صدرت بحقه، بجملة 43 سنة سجن، بينها حكم بالسجن المؤبد، لاتهامه بارتكاب جرائم قتل وسرقة بالإكراه وحيازة سلاح وترويع المواطنين.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط المباحث بهروب "سامح الشحات خليل"، مسجل شقي خطر، من قرية "كفر الكردي"، التابعة لقسم شرطة الكردي بمحافظة الدقهلية، والهارب من تنفيذ أحكام قضائية في 4 قضايا جنايات، ومطلوب فيها للتنفيذ بالسجن 43 سنة.

وتوصلت تحريات أجهزة البحث إلى أن المطلوب توجه للاختباء في شقة مفروشة بمدينة دمياط الجديدة، بمحافظة دمياط، وبالتنسيق مع مديرية أمن دمياط، خرجت حملة مكبرة برئاسة مديري مباحث الدقهلية ودمياط، وضباط مباحث الدقهلية، وضباط الأمن العام والقوات الخاصة، وتم استهداف "الوكر" مقر اختباء المطلوب.

وأثناء اقتراب القوات، شعر المطلوب بهم، وبادرهم بإطلاق النيران من سلاح ناري بحوزته، وردت القوات بإطلاق الأعيرة النارية، مما تسبب فى إصابته، ولفظ أنفاسه أثناء نقله للمستشفى، وضبطت القوات بحوزته "طبنجة حلوان"، وعدد كبير من الطلقات النارية.

وبالفحص تبين أن المتهم مطلوب لتنفيذ أحكام فى 4 جنايات قتل وسرقة بالإكراه وحيازة سلاح ناري وذخيرة، بأحكام مؤبد 25 سنة، و 10 سنوات، و5 سنوات، و3 سنوات.