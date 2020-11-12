"كوباية شاي" تقود 14 متهما للمحكمة: سقوط أخطر عصابة للآثار بالمطرية

الساعة كانت تشير إلى التاسعة من مساء إحدى ليالي يونيو الماضي، توجه ضابط من قوة قسم شرطة مدينة نصر، إلى كافيه لشراء "كباية شاي"، لاستكمال عمله الليلي في شوارع الحي الراقي، حيث كان مكلفا يومها بقيادة قوة أمنية لملاحظة الحالة الأمنية بالشارع.

"هنزل أجيب كباية شاي واجي.. خليك هنا".. هكذا أمر الضابط سائق سيارة الشرطة ليتوقف الأخير جانبا، ويترجل الأول، وفور دخوله المقهى اشتبه في 3 أشخاص، جلسوا يتحدثون عن ملايين وأموال طائلة، لا تتناسب وهيئتهم، فجلس على طاولة قريبة منهم.

ما تحدث فيه الـ3، كان يوحي أنهم ظلوا لمدة يباشرون أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار في منزل أحد الأشخاص بمنطقة المطرية، حتى عثروا على قطع أثرية حقيقية، تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات، حيث تحدث كل منهم عن آماله وأحلامه بعد الثراء الفاحش المفاجئ، متناسين وجود أحد بجانبهم، أو أنهم بمكان عام.

لم يتردد الضابط، وألقى القبض عليهم، بعدما استعان بالقوة المرافقة له، واقتادهم إلى ديوان القسم، وتم إخطار اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بما جرى.

بدأ فريق أمني رفيع المستوى في مواجهة المتهمين، حيث اعترفوا بارتكاب واقعة التنقيب عن آثار بمنطقة المطرية، وأنهم توصلوا إلى مقبرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، التى باشرت التحقيقات.

التحريات التى أجرتها أجهزة وزارة الداخلية حول الواقعة، أفادت أن المتهمين فى القضية والمتورطين في أعمال الحفر والتنقيب عددهم 14 متهمًا، وتوصلوا إلى مقبرة تحت منزل أحدهم فى المطرية، وبدأوا الحفر فيها على مدار أشهر، حتى وصلوا للقطع الأثرية الثمينة التى كانوا ينوون بيعها.

وأجرت الجهات المختصة معاينة للمنزل والمقبرة التى تم اكتشافها به، وتبين وجود أدوات حفر وحبال وأكوام من الرمال والأتربة من آثار الحفر، وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط والمعاينة، أقروا بارتكاب الواقعة. وتم تحرير ملحق بالمحضر الأصلي، وعُرضوا جميعًا على النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، كما تم عرض المتهمين على قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة، حيث صدرت قرارات تجديد حبسهم، فى عدة جلسات.وأمرت النيابة العامة، بعد إحالتهم للمحاكمة الجنائية، وأصدرت قرارها بإلإحالة أمام محكمة جنايات القاهرة.

ومثُل المتهمون، أمس الاربعاء، أمام محكمة الجنايات، واستمعت النيابة لأمر إحالة المتهمين، واستمعت المحكمة للمحام سامح راغب، محام أحد المتهمين، والذي طلب ضم دفتر أحوال القسم، وسماع شهادة شاهد الإثبات الأول وهو الضابط بقسم مدينة نصر.

وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة التأجيل لجلسة 16 ديسمبر المقبل، لمشاهدة مقاطع الفيديو المحرزة، وضم دفتر الأحوال، وكذا استخراج صوره طبق الاصل من قرار اعتبار البيت الذى تم فيه الحفر من الآثار.