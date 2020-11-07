مات بسيجارة حشيش.. تفاصيل مقتل عاطل أثناء التنقيب عن الآثار في البحيرة

كشف قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد الوزير للقطاع، لغز العثور على جثة عاطل فى قطعة أرض بمنطقة المنتزه بالإسكندرية.

تبين أن القتيل اشترك مع 4 آخرين في التنقيب عن الآثار بالبحيرة، وخلال جلسة استراحة قاموا بتعاطي مخدر الحشيش فلفظ أنفاسه فى الحال، وحاول أصدقاؤه إسعافه دون جدوى، فقاموا بنقل جثته للمكان الذى تم العثور على جثته بها.

تبلغ لقسم ثالث المنتزه، من حارس قطعة أرض "كائنة بمدخل عزبة الصعايدة دائرة القسم"، بعثوره على جثة لشخص مجهول أمام قطعة الأرض محل حراسته، ملفوفة بقطعة من القماش.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى، إلى تحديد هوية المجنى عليه (عاطل والسابق اتهامه فى 5 قضايا "سرقة وشروع فى سرقة"، وأن وراء ارتكاب الواقعة مالك بازار" ومالك مزرعة دواجن" وسائقين).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطلوبين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة.

قرر المتهمون الأول والثانى والثالث بقيامهم بالتنقيب عن الآثار بالاشتراك مع المجنى عليه بمزرعة ملك المتهم الثانى "كائنة بعزبة اللواء دائرة مركز الدوار بالبحيرة"، وعقب انتهائهم من أعمال الحفر قاموا بتعاطى مخدر الحشيش مما أدى لإصابة المذكور بحالة إعياء شديدة فقاموا بلفه بقطعة القماش "كوفيرتا"، واستعانوا بالمتهم الرابع لنقله باستخدام سيارته الميكروباص لإحدى المستشفيات لإسعافه، إلا أنه توفى فقاموا بالتخلص من جثته بإلقائها بمكان العثور خشية افتضاح أمرهم.

تم بإرشاد المتهم الرابع ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.