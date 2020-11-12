التحالف تعلن تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، تدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه السعودية.

وأوضح المالكي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.