سفير مصر يبحث مع وزير خارجية اليمن سبل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية

بحث السفير أحمد فاروق، سفير مصر غير المقيم لدى الجمهورية اليمنية الشقيقة، مع وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، سبل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية يُعيد لليمن استقراره ويحفظ وحدته وسيادته على كامل أراضيه.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الأحد أن السفير المصري أكد مجددا على موقف مصر الثابت الداعم للحكومة الشرعية وللجهود الأممية المبذولة لتحقيق السلام الشامل وعودة الأمن والاستقرار.

وتناول الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأبديا ارتياحهما لمستوى التنسيق والتعاون المشترك.