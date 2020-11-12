سعر اليورو اليوم الخميس 12-11-2020.. الأقل شراء في بنك الإسكندرية

تعد عملة اليورو من أبرز العملات التي يتم التعامل بها في مختلف الدول، كم ان هناك الكثير من المؤسسات تعتمد في تعاملاتها المالية بعملة اليورو، وتقدم "الوطن" في إطار الخدمات اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس الموافق 12 نوفمبر الحالي، في بعض البنوك، والذي سجل أقل سعر للشراء في بنك الإسكندرية بـ18.40 جنيه.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.36 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.35 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.36 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.32 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.35 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

وانخفض سعر اليورو في البنوك اليوم مقارنة بأسعار أمس، بقيمة تقترب من 4 قروش، وتأثرت أسعار العملات الأجنبية خلال الفترة القليلة الماضية، نتيجة لما شهدته حالة الاقتصاد من تذبذب في الاقتصاد العالمي متأثرا بمارثون الانتخابات الأمريكية.

وشهد سعر الدولار في البنوك المختلفة اليوم استقرار في الاسعار مقارنة بأسعار أمس، ما أدى إلى تتلقي الجنيه المصري دعما كبيرا مقابل العملات الأجنبية الأخرى، ما أدى إلى توقع خبرا الاقتصاد بثبات أسعار الفائدة الرئيسية.