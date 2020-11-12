الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 7 فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنّ الاحتلال الإسرائيلي اعتقل فلسطينيين اثنين من مخيم قلنديا، بعد أن داهم منزلهما، كما اعتقل فلسطينيا من بلدة يطا بالخليل.

وأضافت أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فلسطينيا من بلدة كوبر برام الله، وآخر من مخيم نور شمس بطولكرم.

وفي بيت لحم، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي أسيرين محررين من شارع الصف، ومن حارة الفواغرة وسط مدينة بيت لحم.