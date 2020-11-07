إدانة مصرية وعربية لهدم الاحتلال الإسرائيلي منازل قرية "حمصة البقيعة"

أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، اليوم، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم أكثر من 70 منزلاً ومبنىً في قرية "حمصة البقيعة" في محافظة طوباس بمنطقة الأغوار في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، مما تسبب في تشريد عشرات الأشخاص والأطفال.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا واضحًا للشرعية الدولية ومقررات القانون الدولي الإنساني، وأن تلك الممارسات تُفاقم من الظروف الإنسانية الصعبة التي يُعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق، والتحديات ذات الصلة بانتشار جائحة فيروس كورونا، فضلاً عما تمثله من عائق أمام حل الدولتين وفرص التوصل للسلام الشامل والعادل وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأدانت جامعة الدول العربية بدورها سياسة التصعيد الإسرائيلية في هدم منازل الفلسطينيين والتي ارتفعت إلى أكثر من 200% خلال العام الجاري 2020 في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطينى تحت سمع وبصر العالم، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم بممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال لإعمال قواعد القانون الدولي وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.

وحذر الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبوعلي في تصريح صحفي أمس من مخاطر وتداعيات هذه السياسات الإجرامية التي تدخل في إطار ممارسات التطهير العرقي ومشاريع الضم الاحتلالية للأراضي الفلسطينية، إلى جانب تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية التي تستهدف الإمعان في إفقار المجتمع الفلسطيني وحشره في معازل الفصل العنصري.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الجريمة البشعة التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق خربة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية، والتي أدت إلى تشريد 73 مواطنًا من سكانها، بمن فيهم الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى.

واعتبرت الوزارة، في بيان، اليوم، أن ما قامت به سلطات الاحتلال بحق خربة ابزيق الأسبوع الماضي وبحق حمصة قبل أيام "جريمة مركبة" وفقًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان، وهي أيضًا جريمة تطهير عرقي تعكس حجم الاستهداف الاستعماري التوسعي للأغوار الفلسطينية المحتلة.