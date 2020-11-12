البحث عن ضحايا جدد لـ"سفاح الجيزة" داخل 3 شقق: حولها إلى مدافن لقتلاه

تحركات مكثفة وتحقيقات مستمرة في قضية "سفاح الجيزة"، المتهم فيها محامي يدعي "قذافي.ف"، بقتل زوجته "فاطمة" بعد سرقته، وصديقه "رضا" قبل 5 سنوات بسبب خلافات مالية، ودفنهما داخل شقة المجني عليه الثاني في شارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور، وسط محاولات للبحث عن ضحايا جدد.

وأوضحت مصادر مطلعة على التحقيقات، أن المتهم انتحل صفة صديقه لمدة 5 سنوات، وتزوج من سيدة أخرى، وأقام فى محافظة الإسكندرية حتى ألقى القبض عليه، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية تقوم حاليا بالحفر داخل 3 شقق بمنطقتي بولاق الدكرور والهرم، بحثا عن جثث أخرى، وجهت أسرهم في محاضر رسمية قبل عدة سنوات، إلى "المحامي" اتهامات بقتلهم وإخفاء جثثهم، وتم حفظ تلك المحاضر وقتها، وإخلاء سبيل المتهم.

وكانت جهات التحقيق قد تلقت بلاغا من شقيق المجني عليه رضا محمد عبد اللطيف 48 سنه محاسب، يطلب فيه فتح التحقيق في المحضر رقم 4332 إداري بولاق لسنة 2015، الخاص بتغيب شقيقه، بعد عودته بأيام من عمله في السعودية، المتهم فيه صديقه "ق. ف" بقتله.

وقال شقيق المجني عليه، إنه حتى الآن يبحث عن سر اختفاء شقيقه، وبالصدفة أشارعليه أحد أصدقائه بالبحث عنه في السجون ربما يكون محبوسا على ذمة إحدى القضايا، مضيفا أنه بالكشف على اسمه تبين أنه محبوس في سجن الاستئناف على ذمة قضية سرقة في الإسكندرية، وتبين أن زوجته تقوم بزيارته.

وبحصول شقيق المجني عليه، على عنوان زوجته التي تقوم بزيارته، تبين أنها مقيمة في الإسكندرية، مشيرا إلى أنه سافر إليها وبالسؤال عن شقيقه قالت له إنه مسافر، فأخرج لها بطاقته وطلب منها صورة لشقيقه ربما يكون مجرد تشابه في الأسماء.

وكانت المفاجأة، حيث قال المُبلغ إن السيدة أخرجت له صورة صديق شقيقه، ويدعي "ق. ف."، الذي قدم فيه اتهام بقتله وإخفاء جثته من قبل في المحضر رقم 4332 لسنه 2015 إداري بولاق الدكرور، مشيرا إلى أنه على الفور اتجه إلى نيابة الهرم، وقدم بلاغا جديدا برقم 9969 إداري الهرم، وتم استدعاء المتهم من محبسه.

أفادت التحريات والتحقيقات، بأن المتهم انتحل اسم المجني عليه المهندس رضا محمد عبداللطيف 48 سنه محاسب، وبمواجهته اعترف بقتل صديقه بسبب وجود خلافات مالية، حيث عاد المجني عليه من السعودية وطلب من المتهم إعادة الأموال التي أرسلها له من السعودية لاستثمارها، لكن المتهم طمع فيها ورفض إعادتها، ثم قام بشراء طعام عشاء ودس بداخله ماده منومة، وضربه بقطعة حديدية على راسه، ووضعه في حقيبة كبيرة وحملها إلى شقة المجني عليه في شارع العشرين ببولاق الدكرور ودفنها داخلها.

وأضاف المتهم، بأنه عاد إلى المنزل ليجد زوجته استولت على مبلغ 300 ألف جنيه ورفضت إعادة الأموال، فدس لها المنوم في الطعام، وحطم رأسها ودفن جثتها بجوار جثة صديقه.