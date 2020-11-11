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استخراج جثتي سيدة وشاب اختفيا قبل 5 سنوات: دفنهما الزوج في شقته

استجواب المتهم في قضية أخرى كشف جريمته

كتب:

خالد فهمي
01:22 م | الأربعاء 11 نوفمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

استخرجت، منذ قليل، أجهزة الأمن في محافظة الجيزة جثتي شاب وسيدة من داخل شقة بشارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور في الجيزة، جرى دفنهما منذ 5 سنوات.

وبحسب تحريات المباحث، فإن الزوج اعترف بتفاصيل الجريمة أمام رجال مباحث الهرم خلال استجوابه في قضية أخرى بعد تضييق الخناق عليه.

وتبين أن الزوجة تدعى فاطمة زكريا علي والجثة الأخرى لشاب يدعى "رضا محمد عبداللطيف"، صديق الزوج.

سنوافيكم بالتفاصيل

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