اليوم.. عرض حلقة "إنت فين؟" لـ آسر ياسين وأروى جودة

تعرض اليوم الحلقة الثالثة من مسلسل "نمرة اتنين" والتي تحمل اسم "إنت فين"، بطولة آسر ياسين، وأروى جودة، وذلك عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وتضم حلقة "إنت فين؟"، التي من المقرر عرضها اليوم، عددا من النجوم، بطولة آسر ياسين، أروى جودة، سينثيا خليفة، والسيناريو والحوار لـ سماء عبدالخالق، ومن إخراج هاني خليفة.

وتدور أحداث حلقة "إنت فين؟"، حول تخلّي سيف عن نادية من أجل امرأة أخرى، ثم عاد إليها نادماً ومطالباً بفرصة ثانية، فهل هناك أمل في استعادة ما تخلّى عنه، أم أن ما يخسره الإنسان في الحب لا يمكن استعادته؟!

ويعد مسلسل "نمرة اتنين" بحلقاته المنفصلة ضمن الدراما الاجتماعية التي تضم نخبة من نجوم مصر والعالم العربي، وهي من أعمال شاهد الأصلية، فكرة آدم عبد الغفار.

حلقات مسلسل "نمرة اتنين" المنفصلة، تروي كل منها قصة مستقلة وتفاصيل مختلفة عن العلاقات ومفهوم الرومانسية في المجتمع بالعصر الحالي، وتدور الأحداث في 4 مدن عربية مختلفة هي "جدة، القاهرة، الجونة، بيروت".

كل حلقة من المسلسل تحمل بصمة مؤلف ومخرج مختلف وقصة درامية قائمة بذاتها، تنتهي بانتهاء الحلقة، لتبدأ قصة جديدة مع بداية حلقة أخرى.

الحلقات تضم عددا من النجوم أبرزهم منة شلبي، أحمد مالك، منى زكي، نيللي كريم، آسر ياسين، أروى جودة، عمرو يوسف، شيرين رضا، أمينة خليل، ماجد الكدواني، إياد نصار، يعقوب الفرحان، صبا مبارك، أحمد السعدني، سارة طيبة، سينثيا خليفة.

وفي الأيام الماضية جرى عرض حلقتين من مسلسل "نمرة اتنين"، الأولى كانت تحت اسم "الناحية التانية"، بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، نهى عابدين، سيناريو وحوار سماء عبدالخالق، وإخراج طارق العريان.

ودارت أحداث الحلقة حول الرغم من الحب والصداقة التي جمعت بين علا وشريف إلا أن الروتين أصبح خطراً يهدد زواجهما، فحين لا يكون هناك سبباً مباشراً لإنهاء الزواج سوى الملل، هل يعد ذلك سببا كافياً؟

وجاءت الحلقة الثانية تحت اسم "اللي بيصير ببيروت"، بطولة نيللي كريم، عادل كرم، حازم سمير، سيناريو وحوار مريم نعوم، إخراج تامر محسن.

ودارت أحداث الحلقة حول بعد رحلة قصيرة لتكريمها في بيروت، تجلس راوية في بهو الفندق بانتظار رحلة العودة بعد أن تأخرت عن موعد رحلتها الأولى، وعلى أحد تطبيقات المواعدة على الهاتف، تجد رواية نفسها في مغامرة لم تحسب لها حساباً، وتدور الأحداث من هذا المنطلق.