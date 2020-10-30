مواعيد وقنوات عرض مسلسل "نمرة اتنين"

تصدر مسلسل "نمرة اتنين" محرك البحث جوجل صباح اليوم، حيث يتم عرض قصة مختلفة كل حلقة عن الحلقة الأخرى، ويتم بث إذاعة الحلقات بنظام حلقة من كل أسبوع، حيث تم إذاعة الحلقة الأولى من المسلسل أمس الخميس والتي دارت أحداثها حول زواج البطل من البطلة بعد أن عاشا قصة حب كبيرة، ولكن تبدأ المشكلات وتتوتر العلاقة بعد إنجاب الطفلة الأولى.

موعد عرض المسلسل على منصة "شاهد "VIP"

يعد مسلسل نمرة اتنين من أعمال شاهد الأصلية، ويتم عرض المسلسل بنظام حلقة واحدة من كل أسبوع، في مساء يوم الخميس، ويمكن الاشتراك في منصة شاهد عن طريق إدخال بريدك الإلكتروني أو التسجيل بحساب الفيسبوك، ثم الاختيار من بين الباقات وهم: باقة شهرية بسعر 49 جنيهًا، أو باقة سنوية بسعر 349 جنيهًا، أو باقة أسبوعية بسعر 14 جنيهًا، أو إدخال الكود إذا كان لديك قسيمة اشتراك، ثم اختيار طريقة الدفع سواء عن طريق الهاتف أو عن طريق البطاقة المصرفية.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "نمرة اتنين"

وتدور أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "نمرة اتنين" حول زواج البطل من البطلة بعد أن عاشا قصة حب كبيرة، ولكن تبدأ المشكلات وتتوتر العلاقة بعد إنجاب الطفلة الأولى، وتظهر إحدى الفتيات في حياة البطل ظهور مفاجئ، ما يقلب أحداث القصة، لتتأثر الحياة الزوجين وتنقلب رأسا على عقب.

ويظهر عدد من النجوم الكبار في القصص المختلفة من المسلسل، والذي يتم إذاعة حلقة واحده منه الخميس من كل أسبوع على المنصة، ومنهم "أمينة خليل، عمرو يوسف، منى ذكي، آسر ياسين، إياد نصار، شيرين رضا، صبا مبارك، ماجد الكدواني".