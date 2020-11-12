لضمان جاهزيتها للطوارئ.. سكرتير مساعد أسيوط يتفقد "الإنقاذ السريع"

تفقد المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، مقر وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة، اليوم، ومعدات الإنقاذ لمتابعة سير العمل والإطمئنان على جاهزية المعدات والسيارات تحسباً لحدوث أي طارئ ومواجهة أية أزمات قد تحدث والعمل على الاستغلال الأمثل للمعدات من خلال منظومة العمل، موضحاً أن خدمة المواطن بكافة القطاعات الخدمية من أهم الأولويات خلال المرحلة الحالية.

وفى سياق متصل، تفقد السكرتير المساعد، مرفق النظافة والتجميل بحي شرق، في إطار خطة المحافظة للنهوض بمنظومة النظافة التي تتماشى مع خطة المحافظة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وفقًا لرؤية 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط شدد على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والمديريات والهيئات لمواجهة أي طارئ قد يحدث أو يقع في أي مكان بنطاق المحافظة والتعامل السريع معه خاصة في ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية ببعض المحافظات لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المبادرات أو سيناريو محاكاة لتنفيذ خطة المحافظة لمواجهة الكوارث والأزمات بالمحافظة والتأكد من جاهزية المعدات تحسباً لأي طارئ تزامناً مع عدم استقرار الأحوال الجوية ببعض المحافظات.

وأكد محافظ أسيوط على انعقاد غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية حيث تتلقى أي شكاوى أو استفسارات من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ومواجهة سوء الأحوال الجوية.