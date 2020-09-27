محافظ أسيوط يتفقد تطوير المبنى الإداري وورش الإنقاذ السريع

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، أعمال استكمال تطوير المبنى الإداري والورش بوحدة الانقاذ السريع التابعة للمحافظة، وذلك بعد الانتهاء من تطويرها، بتكلفة اجمالية بلغت 650 ألف جنيه، ضمن خطة المحافظة للنهوض بالمشروعات والوحدات التابعة لها، ورفع كفاءتها، وتنمية الموارد الذاتية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة.

رافق المحافظ خلال الجولة، مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، خالد مصطفى، وعدد من مهندسي الوحدة والعاملين بها، حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد المبنى الإداري، الذي تم تطويره، وتفقد حجراته بعد الانتهاء من تطويرها، واستكمال أعمال الكهرباء والصيانة والدهانات، كما تفقد بعض ورش الصيانة بالدور الأرضي.

واستمع محافظ أسيوط إلى شرح من مدير وحدة الانقاذ السريع حول أعمال التطوير التي تمت، فضلًا عن تركيب منظومة كاميرات تعمل بالطاقة الكهربائية والشمسية، لضمان وكفاءة عملها بصفة مستمرة.

وفي نهاية الجولة، التقى المحافظ العاملين بالوحدة، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل، للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين سير العمل بالوحدة، واطمأن على جودة وكفاءة المعدات والسيارات بالوحدة، وتفقد اللوادر والأوناش والحفارات والقلابات المتنوعة بالوحدة.

وشدد "سعد"، خلال الجولة، على ضرورة تلافي جميع الملاحظات في أعمال التطوير، ومراجعة جميع الأعمال قبل استلامها من الشركة المنفذة، لضمان جودة الأعمال، والالتزام بكافة المواصفات الفنية، كما شدد على استمرار أعمال الصيانة للمعدات بصفة مستمرة، للحفاظ عليها، وتعظيم الاستفادة من المعدات الموجودة، وترشيد الاستهلاك، حفاظاً على المال العام، بالإضافة إلى تنفيذ خطة تعظيم الموارد الذاتية وتنميتها، وتدريب العناصر البشرية بالوحدة بصفة مستمرة.