مرشحة النواب الخاسرة متهمة باستغلال مكتبها لتسهيل أعمال الرذيلة

حصلت "الوطن" على نص الشكوى المقدمة من المحامي أحمد توفيق الجندي، وكيلا عن الطالبة الجامعية "رانيا. ا. ع"، التي تسببت في القبض على "جميلة.ب.ا"، المحامية، الخاسرة بانتخابات مجلس النواب في إحدى دوائر كفر الشيخ، التي تمثل أمام النيابة الكلية بكفر الشيخ، للتحقيق فيما نُسب إليها من تسهيل أعمال الدعارة واستقطاب الفتيات واستغلالهن لممارستها.

وقال المحامي، في شكواه للنيابة العامة، إن موكلته المجني عليها وضعت تحت طاولة الابتزاز من المحامية "جميلة. ب"، والتي أكرهتها معنويا بعد أن حصلت على الصور الشخصية الخاصة بموكلته، واستغلتها في أعمال منافية للآداب تحت ريادتها، نظرا لسنها الصغير، والإكراه الواقع عليها خشية التشهير بها والصور الشخصية التي جعلتها ترضخ لأعمالها الشيطانية.

وأضاف المحامي، في شكواه، أن من بين الأعمال ابتزاز راغبي المتعة الحرام، وتصويرهم وتهديدهم بتلك الصور والفيديوهات، واستغلت موكلته وأخريات لاستقطاب الأثرياء العرب، مستغلة مكتبها ومسكنها مسرحا لممارسة الرزيلة، رغم عملها في القانون.

وأوضح محامي الشاكية أن المتهمة أخذت نقابة المحامين في ذلك ستارا، كونها محامية ومعها كارنية عضوية النقابة، مشيرا الى إجبارها موكلته بممارسة الأعمال المنافية للآداب، لتحقيق مصالح شخصية، مقدما للنيابة فلاشة بها العديد من المقاطع الصوتية.

وكان مصدر أمني قال إنه جرى القبض على "جميلة. ب. ا"، محامية، مرشحة خاسرة بانتخابات مجلس النواب، عن إحدى دوائر محافظة كفر الشيخ.

وأصاف المصدر، لـ"الوطن"، أن المحامية دخلت لمقر النيابة الكلية بكفر الشيخ، وفي يديها كلابشات للتحقيق معها، بناء على أذن نيابة، صادر بضبطها وإحضارها في شهر مارس الماضي، في البلاغ رقم 277 لعام 2020، من إحدى الفتيات التي أكدت أن المحامية استقطبتها وغيرها من الفتيات؛ لممارسة أعمال الدعارة مع أثرياء عرب مقابل أموال.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، قد تداولوا منذ أشهر، فيديو مسجلاً به اعترافات عدد من الفتيات، أكدن خلاله استقطاب المحامية المتهمة لهن لممارسة الدعارة، مقابل أموال، مع الأثرياء العرب.