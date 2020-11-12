يونس شلبي رفض حضور الفنانين حفل زفافه بسبب "البوفيه"

13 عامًا على مرت على رحيل نجم الكوميديا يونس شلبي الذي غادر دنيانا في مثل هذا اليوم 12 نوفمبر عام 2007 بعد معاناة طويلة مع المرض، تاركًا ورائه إرثًا فنيًا ما زال عالقًا في جمهور محبيه من الكبار والصغار.

"أضحكنا كثيرا.. وبكى طويلا" ملخص مشوار حياة الفنان يونس شلبي من مواليد المنصورة عام 1941، الذي قدم في بداية السبعينيات من القرن الماضي العديد من الأفلام والمسرحيات والأعمال الدرامية، فضلًا عن أشهر أعماله والتي كانت مخصصة للأطفال وهو مسلسل "بوجي و طمطم"، إلا أنه واجه ألامًا ومواقف صعبة، لم تكن بدايتها فقط مع إصابته بمرض السكر الذي أثر سلبًا على صحته وشرايينه، ولكن مع وفاة والدته التي كانت بمثابة السند والأمان له تدهورت حياته من الناحية النفسية والصحية.

عُرف عن الفنان يونس شلبي، طيبته الشديدة وصراحته المعهودة فهو ابن بلد جدع يعيش حياته ببساطة دون مغالاة، ليس فقط كما كان يظهر على الشاشة وخشبة المسرح ولكن في واقع الحياة أيضا كان محبوباً من قبل أصدقائه لدرجة أنه طلب منهم عدم حضورهم حفل زفافه لعدم وجود طعام يكفيهم "مفيش بوفيه"، وأن الحفل سيقتصر فقط على أهل العروسين.

ويوم حفل الزفاف فوجئ يونس شلبي، باقتحام أصدقائه الفرح، الأمر الذي أصابه بالذهول و"الخضة"، وبادرهم بقوله "ايه اللي جابكوا.. مفيش أكل"، وجاء ردهم "مش هناكل.. جايين نفرح معاك"، حسب روايات أصدقائه على رأسهم الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، والتي سردت طلب الفنان سعيد صالح منهم مشاركة يونس شلبي حفل زفافه، "مايكلوش.. مش معقول منحضرش فرح يونس"، وجمع نحو 400 فنان وذهبوا إلى الفرح.

وشهد حفل زفاف يونس شلبي، حضور كبار نجوم الصف الأول على رأسهم فريد شوقي، عادل إمام، أحمد زكي، محمود عبدالعزيز، ومحمود ياسين وشهيرة، وصلاح السعدني، ويوسف شعبان، ومحرم فؤاد، وحسن مصطفى وميمي جمال، سماح أنور، كريمة مختار، لبلبة، سعاد نصر، عبدالله فرغلي، معالي زايد فضلًا عن الفنان سمير صبري الذي أحيا حفل الزفاف والغناء بصحبة فرقته.