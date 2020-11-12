لمخالفة الاشتراطات.. غلق 5 معامل تحاليل بالمحلة الكبرى

نظمت إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية ثاني في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حملة مكبرة، اليوم، استهدفت بعض المنشآت الطبية والمعامل الخاصة، لرصد المخالفات وقام الدكتور محمود العيسوي سنيد، مفتش العلاج الحر ورأفت السباعي بغلق 5 معامل بالمحلة الكبرى وقرية الهياتم لوجود بعض المخالفات.

جاء ذلك بناءا على توجيهات وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالناصر حميدة وتعليمات الدكتور حامد محمود مدير إدارة العلاج الحر بالغربية، والدكتورة أمل يحى شمس الدين مدير الإدارة الصحية ثانى المحلة والدكتور فتحي فايد مدير العلاج الحر بالإدارة الصحية ثانى المحلة.

من جهة أخرى، انطلقت الحملة القومية لمكافحة الديدان والطفيليات المعوية بالمدارس الابتدائية في الغربية، وتستمر حتى 19 نوفمبر الجارى بجميع المدارس "حكومى - خاص - أزهري" بنطاق المحافظة، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، إن الحملة تهدف إلى خفض معدل انتشار الديدان المعوية وتجريع طلاب المدارس فى الريف والحضر ويتم التجريع بقرص واحد "مبندازول 500 ملجم" آمن وفعال ضد الديدان المعوية وقابل للمضغ وذو طعم مقبول ولا توجد له أية آثار جانبية، من خلال الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بالمديرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأكدت الدكتورة جيهان عبد الوهاب، مدير الادارة العامة للأمراض المتوطنة، تقديم كافة سبل الدعم لتنفيذ الحملة، لافتة إلى ضرورة وجود منسق للحملة بكل مدرسة للتنسيق مع فرق التجريع تزامنًا مع تكثيف حملات التوعية لحث أولياء الأمور على أهمية تطعيم أبنائهم وطرق الوقاية والعلاج والتأكيد على انتظام حضور التلاميذ للمدارس خلال أيام الحملة