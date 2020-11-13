12 خطوة تساعدك في بدء مشروع تجاري صغير

فكرة بدء مشروع تجاري صغير قد يرواض البعض ما يجعلهم يبحثون عن مشاريع يكونون هم أصحابها لا موظفين بها، إلا أن أصعب ما يواجههم هو كيفية البدء والخطوات المطلوبة لتدشين المشروع.

وعليه، تقدم "الوطن" خطوات وكيفية بدء مشروع تجاري صغير وفقا لموقع "ويكي هاو"، المعني بمساعدة الأخرين على ترتيب خطواتهم.

خطوات بدء مشروع تجاري

1- اختيار الفكرة

قد يكون من المفيد للغاية أن تجمع الأفراد الأذكياء والمبدعين والذين تثق بهم وأن تجرى جلسة اقتراح للأفكار وكل ما عليكم هو طرح سؤال بسيط، مثل: "ما الذي يجب علينا القيام به؟" والتعرف على احتياجات الجمهور في الوقت الراهن ولابد أن تعلم أنه في البداية قد تصل لأفكار وتنتهي بالفشل وتفكر من جديد للاستقرار على فكرة جيدة.

2- حدد أهدافك الأساسية

لابد أن تعرف جيدًا الهدف من المشروع الذي تفكرك فيه، ولذلك قد تطرح على نفسك عددا من الأسئلة منها هل تريد تحقيق الاستقلال المادي؟ ثم في النهاية بيع مشروعك لأعلى مشتري؟ هل ترغب في مشروع تجاري صغير ومستمر تحب العمل عليه ويمكنك من خلاله تحقيق دخل ثابت؟ هذه الأشياء يجب أن تعرفها وتحددها بشكل مبكر للغاية من أجل وضع حجر أساس متزن يمكنك البناء عليه من خلال الخطوات التالية.

3- العمل تحت مظلة اسم ما

يمكنك أن تختار لنفسك اسمًا قبل وجود أي فكرة خاصة بالمشروع التجاري، فإذا كان الاسم جيدًا قد تجد أنه يساعدك على تعريف فكرة المشروع مع نمو وتطور الخطة وتبلور الأشياء ووضوحها، فإن الاسم الأمثل قد يأتي لخاطرك، لكن ذلك لا يجب أن يمنعك عن اختيار اسم ما في المراحل الأولى المبكرة.

لابد أن تختار اسمًا بسيطًا وقابلًا للتذكر، فكر في اسم أحد أشهر العلامات التجارية، مثل "شركة آبل" فستجد الاسم بسيطا وسهل نطقه ويمكنك أن تذكره دائمًا دون عناء.

4- تحديد فريق العمل

لابد أن تحدد كذلك من سيكون فريق العمل هل سوف تقوم بالعمل كله بمفردك؟ أم أنك بحاجة لدعوة فرد أو اثنين جديرين بالثقة للانضمام لك؟، فلابد أن تعلم أن وجود فريق عمل يجلب الكثير من الدعم على طاولة العمل، حيث يقوم أفراد الفريق بتقييم ومناقشة أفكار بعضهم البعض.

5- اختر شريكك بحكمة

فكر بحرص شديد عند اختيار الفرد أو المجموعة التي سوف تعمل على بناء مشروعك التجاري معهم، حتى إذا كان هذا الشخص هو صديقك المفضل، فلا يعني ذلك أنه سوف يكون شريكك المثالي في العمل التجاري، اهتم بأن تبدأ الأمر مع شخص على قدر الثقة.

6- وضع خطة العمل

تساعدك خطة العمل على تعريف الأشياء التي تظن أنك بحاجة إليها من أجل إطلاق مشروعك التجاري، سواء كان ضخمًا أو صغيرًا، يتم من خلالها تلخيص الشكل العام لمشروعك التجاري في ملف واحد، كما أنها تعمل كخارطة توضيحية للمستثمرين والمصرفيين والأطراف المعنية الأخرى عند الحاجة لتقرير الطريقة الأمثل لتقديم المساعدة لك، وتساعدهم على تقرير ما إذا كان مشروعك التجاري قابل للتطبيق على أرض الواقع أم لا.

7- التغطية المالية

عليك أن تعلم أن بيانات الحالة المالية تقوم بترجمة الخطط التسويقية والتشغيلية إلى أرقام "عوائد وأرباح وتدفقات مالية"، فيتم ذلك من خلالها تعريف كمية الأموال التي سوف تحتاج إليها والأموال المحتمل ربحها، وبما أن هذا الجزء هو الأكثر حيوية فيما يخص خطة العمل، وربما الأكثر أهمية على الإطلاق من أجل تحقيق الاستقرار طويل المدى، فعليك أن تحدثه شهريًا خلال العام الأول، وبشكل ربع سنوي في العام الثاني، ثم بشكل سنوي فيما بعد ذلك.

8- بناء المنتج الخاص بك

ما أن يتم تخطيط كل شيء متعلق بالمشروع التجاري وتوفير التمويل اللازم ووجود الحد الأدنى من فريق العمل، فحان وقت بدء العمل الآن حان وقت الجلوس مع المهندسين وبدء العمل على كتابة واختبار البرنامج المطلوب تنفيذه، أو بدء عمليات استيراد المواد المطلوبة وشحنها في غرفة العمل الخاصة بك أو بدء عمليات الشراء بالجملة وتحديد أسعار البيع بالتجزئة.

9- تأمين تكاليف بدء التشغيل

غالبية المشاريع التجارية بحاجة إلى رؤوس الأموال من أجل البداية، فالأموال مطلوبة عادة من أجل شراء اللوازم والمعدات، وكذلك من أجل تحريك العمليات التجارية في الفترة قبل أن يصبح المشروع التجاري قادرًا على إدخال الأرباح لنفسه، أول مكان يجب عليك أن تنظر نحوه من أجل توفير رأس المال هو أنت .

10- ضع في اعتبارك تعيين محام أو مستشار قانوني

سوف يكون أمامك الكثير من العواقب التي يجب عليك اجتيازها، بعض من هذه العقبات سوف تكون أكوام الوثائق والمستندات، والقواعد والقوانين المنظمة، بدءًا من تعهدات البناء وصولًا إلى القانونين المحلية المنظمة، وتصاريح المحافظة، واشتراطات الحكومة، والضرائب، والرسوم، والعقود، والأسهم، والشراكات، وأكثر من ذلك، وعليه انت في حاجة لمحامي أو مستشار قانوني.

11- إنشاء موقع إلكتروني

إذا كنت مهتمًا بعملية البيع عبر الإنترنت، فاهتم باختيار منفذ البيع الإلكتروني المناسب لك، أو ربما تنشئ موقعًا خاصًا بك.

12- إطلاق المشروع

ما أن تتم عملية إنشاء المنتج الخاص بك وتخزينه أو تجهيزه بأي شكل ما وكونه جاهزًا للبيع أو عندما تصبح الخدمة التي تعمل عليها تعمل بكفاءة وجاهزة للانطلاق واستقبال العملاء، عليك أن تنظم حدثًا مميزًا من أجل إطلاق مشروعك التجاري.