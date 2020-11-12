رئيس جامعة أسيوط يزور طالبة أجريت لها جراحة لتوصيل ذراعها المبتور

زار الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط الطالبة "و.ج" من مركز القوصية بمحافظة أسيوط بالفرقة الثالثة بكلية التربية تعليم أساسي قسم اللغة الإنجليزية، ابالمستشفى الجامعي الرئيسي، إثر خضوعها لعملية جراحية دقيقة لإعادة توصيل ذراعها الأيسر الذي تعرض لبتر كامل فى حادث سيارة.

رافقه فى الزيارة، اليوم، الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد الباسط نائب مدير المستشفى الجامعي الرئيسي لشئون الإصابات، والدكتور على عبد العليم رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية والعلاجية .

وأهدى رئيس الجامعة أسطوانة وكتب المقررات الدراسية للعام الجامعى الجاري للطالبة، كما اطمأن على حالتها الصحية، مشيراً إلى نجاح العملية التى تم إجرائها بوحدة الجراحات الميكروسكوبية بالجامعة، مشيداً بما شهده فى الطالبة رغم صغر سنها من ارتفاع لروحها المعنوية وما تتميز به من أمل وإصرار على تجاوز الحادث رغم بشاعته، وحرصها على متابعة حياتها واستئناف دراستها على نحو عاجل.

وفى سياق متصل هنأ رئيس الجامعة أطباء وحدة الجراحات الميكروسكوبية تحت إشراف الدكتور عمرو السيد مدير الوحدة على جهودهم المتميزة ونجاحهم المشهود فى هذا النوع من الجراحات الذي أصبح لا يقتصر نجاح عملياته على كبار الأساتذة فقط ولكن انتقل لشباب الأطباء بالوحدة من المدرسين والمدرسين المساعدين ممن تم تدريبهم وتأهيلهم جيداً على إجراء ذلك النوع من العمليات التى تحتاج لتدخل جراحى عاجل لضمان نجاحها قبل فساد العضو المبتور.

وكان المستشفى الجامعي الرئيسى بأسيوط، استقبل خلال الأسبوعين الماضيين طالبة كلية التربية مصابة ببتر كامل فى ذراعها وتم إنقاذها ا بجراحة معقدة ودقيقة لتوصيل الذراع استغرقت 6 ساعات التي قام بها الدكتور يوسف الجمال المدرس المساعد بالوحدة تحت إشراف الدكتور محمد مرسى المدرس بقسم العظام وتولى إجراء جراحة أخرى بعد عدة أيام لتغطية العضلات بالجلد بمشاركة الطبيب أحمد أشرف من جامعة طنطا الذى يقضى فترة تدريبية بوحدة الجراحات الميكروسكوبية.