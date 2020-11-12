العثور على جثة مجهولة الهوية في ترعة بالغربية

عثرت الأجهزة الأمنية بالغربية على جثة لسيدة مجهولة الهوية، اليوم، غارقة فى ترعة "القضابة" بقرية "صان الحجر" التابعة لدائرة مركز بسيون، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة بسيون، بورود بلاغًا بالعثور على جثة سيدة مجهولة الهوية، وانتقلت قوة من مباحث القسم وخبراء البحث الجنائى إلى موقع الحادث. ويكثف فرع البحث الجنائى ببسيون جهوده لكشف ملابسات الواقعة والتعرف على هوية السيدة وأسباب الوفاة وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي، وتحرر محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة للتحقيق.

فيما لقي شاب بمدينة المحلة الكبرى مصرعه، اليوم، أسفل عجلات قطار "طنطا - المنصورة" حال عبوره السكة الحديد، من مكان غير مخصص للعبور، بمنطقة الشون التابع لدائرة قسم ثان المحلة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة عقب التأكد من عدم وجود شبهة جنائية بالوفاة وتولت التحقيق.