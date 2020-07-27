انتشال جثة مجهولة الهوية من النيل بالقناطر الخيرية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة طافية على مياه النيل في القناطر الخيرية وتبين أنها لشخص في العقد الخامس من العمر، وتم نقلها إلى مستشفى القناطر الخيرية تحت تصرف النيابة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات بالقناطر الخيرية بلاغا من أحد الصيادين بعثوره على جثة طافية على مياه النيل أمام قرية مرجانة بالبر الشرقي.

وانتقل على الفور العقيد محمد غيث مأمور مركز القناطر والمقدم أسامة مشهور رئيس مباحث المركز وقوات الإنقاذ، وتم انتشال الجثة وبمناظرتها تبين أنها لشخص يرتدي ملابسه كاملة وفي العقد الخامس من العمر وذو شعر أبيض ولحية بيضاء، ولم يتم العثور على أي متعلقات شخصية بحوزته، وتم التحفظ عليها في مشرحة مستشفى القناطر الخيرية تحت تصرف النيابة العامه فتولت التحقيق.