حيثيات حكم إدراج مرشح واستبعاد آخر من جولة الإعادة بانتخابات النواب

ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار إعلان خوض المرشح محمد عبدالغنى عبداللطيف، جولة الإعادة بالدائرة الخامسة بمحافظ البحيرة، وإدراج اسم المرشح علي مهنا مسعود بدلاً منه، لخوض جولة الإعادة.

وتبين أن الطاعن حصل علي 11599 صوتًا، في حين حصل المرشح محمد عبدالغني عبداللطيف صقر، الذي أعلن خوضه جولة الإعادة على 9351 صوتًا، ولم يحصل أيهما على أصوات بالخارج، بما يكشف أن عدد الأصوات التى حصل عليها الطاعن، يفرق عدد الأصوات التى حصل عليها المرشح المذكور، بما يزيد عن ألفي ومائتي صوتًا.

وإذ صدر قرار إعلان النتيجة، على سند ما ورد خطأ بمحضر الحصر العدي للجنة العامة بالدائرة من المرشح الآخر.

ورأت المحكمة، أن القرار المطعون عليه مخالفًا للقانون خليقًا بالإلغاء، وعلى ما يترتب علي ذلك من آثار، أخصها إدراج اسم الطاعن علي مهنا مسعود مرشحًا لخوض جولة الإعادة، بدلاً من عبدالغني عبد اللطيف صقر بالانتخابات.

وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، قضت بإلغاء القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان استبعاد المرشحين "أحمد عبدالحميد عبدالحميد" الدخيلة إسكندرية، "علي مهني مسعود" دائرة حوش عيسي بالبحيرة، "أحمد فتحي الدين" الفيوم، وقضت بعودتهم سباق الإعادة من جديد بدوائرهم.

وكانت المحكمة، أصدرت الأحد، العديد من الأحكام، حيث رفضت 15 طعناً، كما قضت المحكمة بعدم قبول طعنان آخران، وارجأت الفصل في 6 طعون آخرين لجلسة اليوم الأربعاء.

وكانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص، أصدرت الأحد الماضي، عددا من الأحكام الخاصة بالطعون على إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020.

وتضمنت الأحكام 48 طعنا بالرفض، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص الولائي بنظر 60 طعنا، وقررت إحالتهم لمحكمة النقض للفصل في موضوع الطعون، والتي تطالب باستبعاد مرشحين ببعض الدوائر ظهرت نتيجة الانتخابات في المرحلة الأولى بالنجاح، وباكتسابهم العضوية البرلمانية بإعلان النتيجة، أصبحت محكمة النقض المختصة بالفصل في مدى صحة العضوية من عدمه طبقًا للقانون والدستور، لاكتسابهم مركز قانوني.

وقضت المحكمة في طعن واحد بترك الخصومة، كما أصدرت 5 أحكام بعدم القبول لـ5 طعون.