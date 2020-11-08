مجلس الدولة يحيل 60 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لـ"النواب" لـ"النقض"

أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي، عددا من الأحكام الخاصة بالطعون على إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020، والتي أقيمت عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الخاصة بانتخابات المرحلة الأولى.

وتضمنت الأحكام 48 طعنا بالرفض، وقضت المحكمة بعدم الاختصاص الولائي بنظر 60 طعنا، وقررت إحالتهم لمحكمة النقض للفصل في موضوع الطعون، والتي تطالب باستبعاد مرشحين ببعض الدوائر ظهرت نتيجة الانتخابات في المرحلة الأولى بالنجاح، وباكتسابهم العضوية البرلمانية بإعلان النتيجة، أصبحت محكمة النقض المختصة بالفصل في مدى صحة العضوية من عدمه طبقًا للقانون والدستور، لاكتسابهم مركز قانوني.

وقضت المحكمة في طعن واحد بترك الخصومة، كما أصدرت 5 أحكام بعدم القبول لـ5 طعون.

وتلقت المحكمة الإدارية العليا نحو 108 طعون، من جميع محافظات مصر، على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

ومن ضمن الطعون المقامة؛ طعنا واحدا من محافظة الجيزة بإحدى الدوائر، و5 طعون من البحيرة، و7 طعون من الإسكندرية، و2 طعن من قنا، و2 طعن من الفيوم، و3 طعون من البحر الأحمر، و2 طعن من أسوان، وطعن واحد من الأقصر، وطعن واحد من مطروح، و5 طعون من سوهاج، و3 طعون من بنى سويف، و4 طعون من أسيوط .

وجاءت محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف وامنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر واسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وأجريت الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الماوفقين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الإثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020