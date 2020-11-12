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محمود مسلم

عاجل.. هولندا تحتجز مشتبه به في إطلاق النار على سفارة السعودية بلاهاي

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وكالات
06:17 م | الخميس 12 نوفمبر 2020
الشرطة الهولندية

الشرطة الهولندية

أعلنت السلطات الهولندية، أن الشرطة احتجزت رجلا على خلفية حادث إطلاق النار على سفارة السعودية في لاهاي، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل.

أدانت المملكة العربية السعودية، "الهجوم الجبان" الذي استهدف مقر سفارتها في مدينة لاهاي الهولندية.

وذكرت سفارة السعودية لدى مملكة هولندا، في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الخميس، أن حكومة المملكة العربية السعودية تدين هذا الاعتداء الجبان، معربة عن شكرها للسلطات الهولندية على سرعة تجاوبها لمتابعة الحادث، متطلعة إلى كشف ملابساته ومعرفة نتائجه، وتقديم من يقف خلفه إلى العدالة.

ودعت المواطنين السعوديين المتواجدين في هولندا إلى رفع مستوى الحيطة والحذر، وعدم التردد في التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة.

وكانت الشرطة الهولندية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، فتح التحقيقات في واقعة إطلاق نار على مبنى السفارة السعودية في مدينة "لاهاي"، مبينة أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية.

 

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