عاجل.. إطلاق نار على مبنى السفارة السعودية في لاهاي الهولندية
كتب:
وكالات
10:37 ص | الخميس 12 نوفمبر 2020
الشرطة الهولندية
قالت الشرطة الهولندية إن عدة طلقات أطلقت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس على السفارة السعودية في لاهاي. ولم يصب أحد وتقوم الشرطة بالتحقيق في الحادث.
وقال المتحدث باسم الشرطة، ستيفن فان سانتين، إنه تم ابلاغ الشرطة عند حوالي الساعة السادسة صباحًا (5 بتوقيت جرينتش) بإطلاق النار على المبنى الواقع في شارع فخم في المدينة الهولندية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
عثر رجال الشرطة على عدة أغلفة للرصاص خارج المبنى وعرضت وسائل إعلام محلية صورا لثقوب الرصاص في النوافذ.
ولم يتضح الدافع وراء إطلاق النار. وناشدت الشرطة شهود الواقعة على الاتصال بها.
ولم تسفر محاولات الاتصال بالسفارة عن أي رد في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.