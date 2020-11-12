شريف عارف: النمسا هى "وكر جماعة الإخوان" الآمن بعد بريطانيا

قال شريف عارف، الكاتب الصحفي، إن بريطانيا كانت "الوكر الآمن" لجماعة الإخوان لأكثر من نصف قرن، وتحديدا بداية من الحرب العالمية الثانية، ثم تطور بعد ذلك بعد خروج يوسف ندا وسعيد رمضان، المنتميان لجماعة الإخوان من مصر، وهناك بعض الراصدين لتلك الوقائع ذكروا أن لندن هي المكان الآمن لتلك الجماعة التي تستطيع أن تتحرك بكل هدوء.

وأضاف "عارف" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "أحداث اليوم"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجزء الرئيس من التعامل المخابراتي مع الغرب خلال النصف الثاني من القرن العشرين بين التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وأوروبا كان من خلال لندن، وما تجنيه الآن أوروبا هو جراء احتضانهم للجماعة الإرهابية طيلة تلك السنوات السابقة، موضحا أن الجماعة ظهرت خلال العقدين الأخيرين وحاولت أن يكون لها ملاذ آمن أكثر من لندن، وجاء ذلك عبر هروبهم إلى النمسا، حيث وجدوا أن تلك المناطق هي الأكثر أمانا في تحركات التنظيم وتشعبه من العاصمة البريطانية لندن.

وأكد أن اللدغ هي النهاية الطبيعية لتربية العقارب، واللدغات التي أصابت أوروبا كانت نتاجا طبيعيا لما حدث من الحكومة البريطانية التي أحتضنت ولفترة طويلة جماعة الإخوان تحت مختلف البنود، ولكنها في الغالبية لم تعرف الإخوان بكونها جماعة إرهابية، مشيرا إلى أن مبدأ توفير الحماية هو مبدأ تتبناه بريطانيا منذ سنوات طويلة، وخاصة مع مطلع الثمانينات وحتى منتصف التسعينات.

كان الكتاب الذي صدر في بريطانيا حمل اسم "العلاقات السرية" للكاتب مارك كيرتس الذي صدر فى 2010، كشف فيه بالوثائق وجود صلات قوية بين الإنجليز، والجماعة منذ النصف الأول من القرن الماضي، وتحدث من خلال الكتاب عن الوثائق بريطانية، والتي رفع عنها السرية مؤخرا، وأكدت السعي قدما في توطيد العلاقات بين الجماعة والمملكة عبر التمويل والتخطيط لإفشال المنطقة العربية والإسلامية.