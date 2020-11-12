كشف ملابسات فيديو استغاثة فتاة داخل سيارة بالدائري: "خناقة مع خطيبها"

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمنا استغاثة إحدى السيدات، من داخل سيارة حال سيرها بالطريق الدائري، باتجاه القاهرة الجديدة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول، من كلٍ من (مصمم إعلانات، وطالبة "خطيبته")، أنهما حال سيرهما بالسيارة ملك الأول، حدثت بينهما مشادة كلامية، أجهشت إثرها الثانية بالبكاء والصياح.

وأثناء ذلك، شاهدهما أحد قائدي السيارات، فصورهما باستخدام هاتفه المحمول، ونشر المقطع عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلقاً عليه بخطف فتاة "على غير الحقيقة"، ونفت الثانية ما تم تداوله جملةً وتفصيلاً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.