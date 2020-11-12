شذى حسون تطمئن الجمهور على صحتها بعد تلقيها لقاح كورونا

طمأنت المطربة العراقيه شذى حسون، جمهورها على صحتها، بعد تلقيها الجرعة الأولى من لقاح كورونا في دبي.

وكتبت شذى عبر إنستجرام: "تم بحمد الله تلقي لقاح فيروس كورونا.. شكر كبير لفريق العمل على مجهوداته الكبيرة، لجعل الإمارات الرائدة في الحصول على هذا اللقاح.. والله الحافظ، شذى حسون لقاح فيروس كورونا الإمارات أبوظبي".

وأجرت شذى حسون منذ أيام، مسحة كورونا، من أجل الاطمئنان على صحتها، ونشرت فيديو أثناء إجراء المسحة، وبعدها أعلنت سلبية النتيجة.

وفي اغسطس الماضي قامت شذي بأجراء عمليه جراحية لم تدلي بأي تفاصيل عنها.ونشرت شذي عبر إنستجرام صورة لها من داخل غرفتها بالمستشفى، وكتبت "أحمدك يا رب وأشكر فضلك توني مخلصة عمليتي، الحمد لله".

كما طرحت في يونيو الماضي أغنية تحمل أسم "أخاف أحجي"، عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على موقع "يوتيوب".

أغنية "أخاف أحجي" للموسيقار: علي خصاف، الإخراج الموسيقي: علي القاسم، إعادة توزيع: حسام الدين، التصوير: علي فارس، ياسر الأمير، الأزياء: دار الأزياء العراقية مع المصمم سيف العبيدي.

تقول كلمات الأغنية: "أخاف أحجي وعليا الناس يكولون.. شي يكولون.. تولع بالمحبة وصار مجنون.. خل يكولون.. أنا وياك أفرح.. كول وحجي.. تره كلبي تجرح.. عيني أحجي.. شحجي رموني بسهم العيون العيون العيون".