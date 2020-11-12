إيدچ القابضة تحتفل بتحقيق أعلى المبيعات في مشروع "OIA TOWERS"

تتقدم شركة إيدچ القابضة بكل الشكر والتقدير لكل من: فريق المبيعات، فريق التسويق وشركات التسويق العقاري، على تحقيق أعلى نسبة مبيعات من الوحدات التجارية، الإدارية، والشقق الفندقية بأحدث مشاريعها في العاصمة الإدارية الجديدة "OIA TOWERS"

حيث صّرح المهندس حازم الشريف رئيس مجلس إدارة الشركة بأن الإقبال الكبير على المشروع سببه الأول هو المصداقية التي تتبعها الشركة منذ البداية وحرصها على كسب ثقة العميل من خلال الالتزام بالبناء طبعًا للخطة الزمنية المُحددة.

وأوضح كريم مأمون رئيس القطاع التجاري أن العمل بروح الفريق هو أساس الأداء الأفضل كما أكد أهمية التحفيز والدعم المعنوي للفريق وتأثيره الفعال على نتائج الشركة. ووجه شكرا خاصا لفريق التسويق على مجهوده في عمل حملات إعلانية مميزة ومنفردة للمشروع . كما أشاد عمرو حسن رئيس قطاع المبيعات بمجهود فريق المبيعات في تحقيق المستهدف البيعي وان الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الموارد البشرية داخل الشركة.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع OIA TOWERS ينفرد بجميع العوامل التي تحقق النجاح لأي مشروع عقاري من حيث: الموقع المتميز بڤيو بانورامي على النهر الأخضر ومحور بن زايد أمام فندق الماسة بجوار الحي الحكومي والمالي.

- تنوع الوحدات والمساحات داخل المشروع من ادارية، تجارية، عيادات طبية وشقق فُندقية.

- التعاون مع أكبر الشركات في الشرق الأوسط للتصميم شركة "YBA" من أكبر الشركات المُصممة للأبراج في الشرق الأوسط.

للتنفيذ شركة SIAC أكبر شركات الشرق الأوسط في تنفيذ الأبراج.

لإدارة وتشغيل المنطقة التجارية شركة "SJS" TIVOLI DOME المسجلة في موسوعة چينيس كأكبر مجمع مطاعم في العالم.

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