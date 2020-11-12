إيدچ القابضة تحتفل بتحقيق أعلى المبيعات في مشروع "OIA TOWERS"

إيدچ القابضة تحتفل بتحقيق أعلى المبيعات في مشروع "OIA TOWERS"
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الوطن
07:31 م | الخميس 12 نوفمبر 2020
شركة إيدچ القابضة
تتقدم شركة إيدچ القابضة بكل الشكر والتقدير لكل من: فريق المبيعات، فريق التسويق وشركات التسويق العقاري، على تحقيق أعلى نسبة مبيعات من الوحدات التجارية، الإدارية، والشقق الفندقية بأحدث مشاريعها في العاصمة الإدارية الجديدة "OIA TOWERS"
حيث صّرح المهندس حازم الشريف رئيس مجلس إدارة الشركة بأن الإقبال الكبير على المشروع سببه الأول هو المصداقية التي تتبعها الشركة منذ البداية وحرصها على كسب ثقة العميل من خلال الالتزام بالبناء طبعًا للخطة الزمنية المُحددة.
وأوضح كريم مأمون رئيس القطاع التجاري أن العمل بروح الفريق هو أساس الأداء الأفضل كما أكد أهمية التحفيز والدعم المعنوي للفريق وتأثيره الفعال على نتائج الشركة. ووجه شكرا خاصا لفريق التسويق على مجهوده في عمل حملات إعلانية مميزة ومنفردة للمشروع . كما أشاد عمرو حسن رئيس قطاع المبيعات بمجهود فريق المبيعات في تحقيق المستهدف البيعي وان الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الموارد البشرية داخل الشركة.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع OIA TOWERS ينفرد بجميع العوامل التي تحقق النجاح لأي مشروع عقاري من حيث: الموقع المتميز بڤيو بانورامي على النهر الأخضر ومحور بن زايد أمام فندق الماسة بجوار الحي الحكومي والمالي.
- تنوع الوحدات والمساحات داخل المشروع من ادارية، تجارية، عيادات طبية وشقق فُندقية.
- التعاون مع أكبر الشركات في الشرق الأوسط للتصميم شركة "YBA" من أكبر الشركات المُصممة للأبراج في الشرق الأوسط.
للتنفيذ شركة SIAC أكبر شركات الشرق الأوسط في تنفيذ الأبراج.
لإدارة وتشغيل المنطقة التجارية شركة "SJS" TIVOLI DOME المسجلة في موسوعة چينيس كأكبر مجمع مطاعم في العالم.
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