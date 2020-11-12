الإسكندرية تشدد الإجراءات الوقائية على المطاعم والمقاهي لمواجهة كورونا

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل على تشديد تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، في أماكن التجمعات مثل المطاعم والمقاهي، وتسخير كل الإمكانات، لعدم زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مرة أخرى.

وأضاف محافظ الإسكندرية، في تصريحات له عقب لقائه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن المحافظة ستعمل على التوعية المستمرة بخطورة عدم اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة كورونا.

وشدد على أن المحافظة، ستتخذ كل الإجراءات القانونية، حيال المخالفين، وذلك بهدف منع زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والتصدي لانتشاره.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد كشفت عن تصدر الإسكندرية محافظات مصر، من حيث عدد إصابات فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع كل من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وعدد من قيادات الوزارة، ووكلاء وزارة الصحة بالمحافظتين، لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد في المحافظتين، خاصة مع بداية الموجة الثانية للفيروس في العديد من دول العالم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن محافظة الإسكندرية تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد إصابات فيروس كورونا، كما تأتي محافظة مطروح في المرتبة الرابعة، مؤكدًا أن 65% من إصابات فيروس كورونا في مصر ممن يجلسون في أماكن مغلقة وغير جيدة التهوية مع عدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشار إلى أن الوزيرة وجهت بتشديد الإجراءات الوقائية في أماكن التجمعات في المقاهي والمطاعم وأماكن الأنشطة المختلفة، مؤكدًا أن المحافظين اتفقا على غلق المنشأة التي لم تلتزم بتطبيق تلك الإجراءات لمدة 3 أيام مع وضع لافتة توضح أن الإغلاق بسبب عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك في إطار الحرص على الاهتمام بصحة المواطنين والالتزام بمواجهة فيروس كورونا المستجد وخفض معدل انتشار العدوى.