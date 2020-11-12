عاجل.. وزيرة الصحة: صرف العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة 3 أشهر بالمجان

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بصرف العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة لمدة 3 أشهر مقدما بالمجان.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة اليوم، مع محافظي الإسكندرية ومطروح، لمتابعة جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزيرة، خلال الاجتماع، على متابعة العمل بالمبادرات الرئاسية للصحة العامة داخل المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية والعيادات المتنقلة، وصرف العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة لمدة 3 أشهر مقدمًا، بالمجان.

وأوضحت أن قرارها يأتي في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، وتقليل مضاعفات الإصابة الصحية الناتجة عن الأمراض المزمنة.